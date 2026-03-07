Así va la intención de voto según CPI: RLA, Fujimori y López Chau lideran encuesta, mientras Grozo crece

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A un mes de las Elecciones Generales 2026, la nueva encuesta de CPI (marzo 2026) muestra la evolución en la intención de voto presidencial con miras a los comicios a realizarse este 12 de abril.

El informe continúa mostrando a Rafael López Aliaga liderando la encuesta mas presenta una disminución en su intención de voto. Mientras tanto, el candidato Wolgang Grozo sube en las encuestas hacia el quinto lugar tras haber presentado un importante incremento.

Movimiento en primeros puestos

La última encuesta de CPI publicada este inicio de marzo, a un solo mes de las Elecciones, muestra movimiento en la intención de voto en los candidatos que iban liderando las encuestas pasadas.

Así, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) disminuyó su intención de voto. En esta última encuesta presenta un 12.7%, cuando en febrero contaba con 13.9%.

Por otro lado, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se recupera al alcanzar el 8% mas se mantiene en el segundo puesto. En el tercer lugar aparece Alfonso López Chau (Ahora Nación) con un 5.6%, seguido por Carlos Álvarez (País Para Todos) con 5%.

En el quinto lugar aparece el candidato presidencial por Identidad Democrática, Wolfgang Grozo, quien ha presentado la más importante escala en el porcentaje al pasar de 0.6% (encuesta de febrero) hasta 4.8%, según el último reporte del CPI.

Por otro lado, otros candidatos dan a la baja como César Acuña (Alianza para el Progreso) con 3.4%, José Luna Gálvez (Podemos Perú) con 3% y Mario Vizcarra (Perú Primero) con 2.5%.

Persiste el voto blanco o viciado

El grupo de indecisos alcanza el 20.8%, mientras que el voto blanco o viciado llega hasta los 16.4%. Por su parte, el conglomerado de "otros candidatos" suman en total el 2.9%.

La encuesta fue realizada en un total de 1300 personas pertenecientes a la población urbana, en los que se incluyen hombres y mujeres de 18 a 70 años.

Wolfgang Grozo sube en encuestas

En esta última encuesta del CPI, se presenta un importante incremento en la intención de voto hacia el candidato presidencial Wolfgang Grozo Costa.

En retrospectiva con la primera encuesta de enero 2026 donde aparecía en la categoría de otros, solo alcanzaba el 0.5%. Para la primera quincena de febrero solo aumentó a 0.6%.

Sin embargo, en esta última intención de voto, su incremento es exponencial hasta llegar al 4.8%, votación que lo ha posicionado en el quinto puesto.

De acuerdo a la estimación del CPI, Grozo presentaría una mayor intención de voto en Lima y provincias con 6.6%, seguido por la costa sur con 5.5%, la sierra centro con 4%, el oriente con 2.3% y costa sierra con 3%.

El candidato de Identidad Democrática va capitalizando el voto de los jóvenes entre los 18 y 24 años alcanzando el 10%. Además, cuenta con la misma tendencia entre hombres (4.7%) y mujeres (4.9%)

La última encuesta de CPI muestra movimiento en los primeros puestos que lideran la intención de voto, mientras un nuevo candidato sube.