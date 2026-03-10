Clases presenciales se retoman mañana 11 de marzo en Lima y Callao: Gobierno anuncia mejora de crisis del gas

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno anunció que, ante un panorama favorable de la crisis del gas natural, todas las instituciones educativas de Lima y Callao volverán a la presencialidad este miércoles 11 de marzo.

Anuncian retorno a clases presenciales a partir del miércoles

Tras dos días de clases virtuales obligatorias dispuestas oficialmente para contribuir a la racionalización del gas y la reducción drástica de desplazamientos vehiculares, el presidente José María Balcázar informó sobre la mejora sustancial del problema.

"Al tener hoy un mejor escenario al inicialmente previsto, podemos anunciar a la comunidad educativa y al país que las instituciones educativas de Lima y Callao podrán retomar la presencialidad del servicio educativo a partir del día de mañana", afirmó.

La decisión se da luego de que diversas entidades y organizaciones se pronuncien en contra de la medida.

El jefe de Estado sostuvo que, producto de una colaboración conjunta de todos los sectores, se logró una "optimización en el uso de los combustibles y la movilidad en la ciudad.

"Gracias al compromiso y la colaboración del Gobierno, el sector privado y la ciudadanía, se logró reducir el tráfico vehicular en Lima entre el 20 y 30%, lo que ha contribuido a repriorizar el uso de los combustibles", precisó Balcázar.

Pese al retorno a la presencialidad académica, Balcázar Zelada anunció que el Ejecutivo continuará sosteniendo las medidas adoptadas frente a la contingencia, como el teletrabajo en el sector público.

Gobierno anuncia retorno a clases presenciales ante mejora de panorama por crisis de gas.

Esta disposición sí estará vigente hasta el término de los trabajos de reparación y restablecimiento del sistema de transporte del gas natural "con el fin de administrar la demanda energética mientras avanzamos hacia el retorno de la normalidad".

TGP confirma progreso del 52% en la reparación de gasoducto

Al día 10 de la emergencia por la crisis energética, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) confirmó el avance de más del 50% de los trabajos de reparación en el gaseoducto para el restablecimiento del suministro del gas natural.

Indicó que las labores, que apuntan al sistema de transporte de gas y líquidos de gas natural, se continúan ejecutando en el distrito de Megantoni, Cusco, logrando el 52% del progreso a cuatro días del plazo estimado para la finalización en el cronograma.

"A la fecha, la evolución del stock de gas remanente en la tubería nos permite estar en condiciones de realizar un nuevo incremento en el volumen de gas natural para las entregas", agregó TGP.

El presidente José María Balcázar anunció el retorno a las clases presenciales este miércoles 11 de marzo para todas las instituciones educativas de Lima y Callao ante la mejora de la crisis del gas natural.