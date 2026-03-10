Cofopri: Brigadas empadronarán a más de 900 familias en Lima e Ica con miras el título de propiedad

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un total de 968 familias de Lima e Ica están cada vez más cerca de obtener el título de propiedad de sus hogares. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) activó un nuevo despliegue de brigadas de empadronamiento que permitirá a cientos de posesionarios culminar su proceso de formalización.

La intervención se realiza en sectores donde el Estado ya culminó el saneamiento físico-legal. En esta etapa, el empadronamiento permitirá verificar la información de los posesionarios, muchos de los cuales reciben por primera vez la visita de la entidad adscrita en el Ministerio de Vivienda, como completar documentos pendientes o subsanar observaciones para que sus expedientes puedan avanzar hacia la emisión del título de propiedad.

Brigadas llegarán a Huaura y San Juan de Miraflores

Una de las principales intervenciones se realiza en el distrito de Vegueta, provincia de Huaura, donde las brigadas visitarán casa por casa a los posesionarios de los asentamientos humanos Bellavista y San Isidro. Durante estas visitas, las familias podrán actualizar la información de sus expedientes, presentar documentación pendiente y continuar con el proceso que les permitirá acceder al título de propiedad.

En el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima Metropolitana, Cofopri tiene programado el empadronamiento de 113 predios del asentamiento humano Las Praderas de San Juan, así como del Programa de Vivienda Conjunto Residencial Héroes de San Juan y Miraflores y del Programa de Vivienda Conjunto Residencial Coronel José Joaquín Inclán.

Cofopri empadronará a más de 900 familias entre Lima e Ica.

Intervención también se extiende a la región Ica

Las acciones de empadronamiento también alcanzan a la región Ica, donde Cofopri iniciará visitas en distintos distritos de las provincias de Ica, Chincha y Palpa. En esta última provincia, las brigadas de Cofopri realizarán el empadronamiento en el asentamiento humano Las Casuarinas II etapa, ubicado en el distrito y provincia de Palpa, donde las familias de 151 lotes podrán presentar su documentación para su evaluación y avanzar hacia la ansiada titulación de sus viviendas.

Asimismo, otras 150 familias de los distritos de Ica, Río Grande y Santiago recibirán una nueva oportunidad, ya que serán visitadas nuevamente por los brigadistas para que puedan subsanar observaciones pendientes, presentar documentos faltantes o aclarar información necesaria para culminar su proceso de titulación.

Pasos a seguir

Cofopri recordó que el empadronamiento es una etapa fundamental del proceso de formalización, ya que permite verificar la posesión del predio y reunir la información necesaria para continuar con la emisión del título de propiedad.

Para mayor información sobre las fechas exactas de las visitas, la entidad recordó que los ciudadanos pueden verificar el cronograma en su portal web institucional, en la sección "Campañas y eventos".