¡El Marañón se tiñe de negro! El petróleo de Petroperú envenena Saramurillo y ya hay pobladores envenenados

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo desastre ambiental golpea el corazón de la Amazonía peruana. El último sábado, las aguas del río Marañón se tiñeron de negro tras un grave derrame de crudo de petróleo ocurrido cerca de la comunidad indígena de Saramurillo, en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto. Lo que debió ser una operación de rutina para el traslado de hidrocarburos terminó en una emergencia médica y ambiental que ya mantiene en vilo a las familias de las riberas, quienes han visto cómo su principal fuente de vida se convertía en una amenaza mortal de un momento a otro.

El incidente se produjo mientras se realizaban maniobras de carga desde la Estación 1 de Petroperú, perteneciente al Oleoducto Norperuano. Según los primeros reportes, una "desinteligencia" técnica o de coordinación durante el proceso provocó que el petróleo se vertiera directamente al río mientras se intentaba abastecer a la barcaza brasileña Manaos. Aunque todavía no se tiene una cifra exacta del volumen de crudo que terminó en el agua, las manchas aceitosas se expandieron rápidamente debido a la corriente, afectando directamente a las poblaciones que viven a orillas del Marañón.

Pobladores enfermos por el agua contaminada

El impacto en la salud humana no se ha hecho esperar. La Defensoría del Pueblo, en su primera evaluación tras llegar a la zona del desastre, dio la voz de alerta sobre el estado de los residentes. Hasta el momento, se reportan cuatro pacientes contaminados de manera oficial. De este grupo, una persona presenta un cuadro severo de dermatitis debido al contacto directo de su piel con las aguas del río, mientras que otros tres ciudadanos sufren síntomas de intoxicación tras haber consumido agua que ya estaba mezclada con el hidrocarburo.

La situación es desesperante para los habitantes de Saramurillo, ya que el río es su única vía para bañarse, cocinar y beber. Al quedar el cauce inutilizable, cientos de personas han quedado desprotegidas. Se espera que en las próximas horas lleguen al lugar las organizaciones competentes en salud ambiental para realizar una limpieza profunda y brindar asistencia médica especializada a quienes presentan náuseas, mareos o irritaciones cutáneas.

Exigen limpieza y agua potable inmediata

La principal preocupación ahora es el tiempo de respuesta. El accidente ocurrió el sábado y, conforme pasan los días, el petróleo sigue avanzando río abajo. Las autoridades locales y los líderes indígenas exigen que Petroperú asuma la responsabilidad total por la falla en el traslado hacia la embarcación brasileña. La prioridad absoluta para la comunidad es el suministro inmediato de agua potable y víveres, ya que la pesca, su principal sustento alimenticio, ha quedado totalmente paralizada por la presencia de los químicos en el Marañón.