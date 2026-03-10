PNP captura a presuntos miembros de 'Los Injertos del W' en San Juan de Miraflores

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional realizó un operativo que permitió detener a dos presuntos miembros de 'Los Injertos del W' en San Juan de Miraflores, que se dedicarían a la extorsión y robo agravado. Dentro del inmueble se encontraron cuatro cartuchos de dinamita, un revólver, municiones, PBC y tres celulares.

Capturan a miembros de 'Los Injertos del W'

La lucha contra el crimen continúa en la capital. Esta tarde de martes 10 de marzo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron con la captura de presuntos miembros de la banda criminal 'Los Injertos del W'.

La captura se dio en el marco del estado de emergencia que aún rige a Lima Metropolitana y el Callao. El coronel PNP Edward Vidal informó que el Escuadrón de Emergencias Sur 2 y con el apoyo del Grupo Greco realizaron la intervención en un domicilio ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores tras un seguimiento policial.

En la vivienda ubicada en el jirón 1 de Junio con calle Nueve, se dio con la intervención de Víctor Ramos Tito (42) y José Chunga Cotrina (45), dos presuntos miembros de la referida organización criminal.

Durante la intervención se encontraron materiales incriminatorios que darían cuenta de las acciones criminales cometidas por estos sujetos. Entre el material encontrado se encuentra cuatro cartuchos de dinamita, un arma de fuego tipo revolver, 20 municiones especies, 2225 paquetes de PBC y tres teléfonos móviles que ya están incautadas.

Los detenidos negaron relación alguna con los materiales encontrados, pero "ha sido evidente y flagrante la intervención", debido a que ha sido encontrado dentro de la vivienda indicó el coronel Vidal.

Entre los delitos que estarían comprendidos estarían el delito contra la seguridad pública, porte de armas, tráfico ilícito de drogas, posesión, fabricación y comercialización de explosivos.

Sujetos cuentan con antecedentes

De acuerdo a la investigación policial, se precisó que uno de ellos había purgado condena por el delito de robo agravado por un crimen cometido en el 2008.

Por otro lado, el otro detenido también pasó tiempo en prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas entre el 2019, 2020, 2023, 2024 y 2025.

La investigación policial determinará su responsabilidad en diversos crímenes cometidos en la jurisdicción. No se descarta que los detenidos puedan ser parte de otras bandas criminales.

