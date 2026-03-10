Erick Noriega reafirma compromiso con Gremio y descarta ofertas del extranjero: "Estoy enfocado aquí"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Erick Noriega se ha convertido en uno de los mejores jugadores peruanos en el extranjero. Su gran presente en Gremio rindió frutos con el reciente título conseguido en el Campeonato Gaucho donde vencieron categóricamente a su rival de toda la vida, Inter de Porto Alegre.

Descarta ofertas y reafirma compromiso en Gremio

Como era de esperarse, su rendimiento en el Brasileirao y en el resto de torneos de Brasil ocasionó que equipos del viejo continente posen sus ojos sobre él con la intención de hacerse de sus servicios. Por ejemplo, días atrás se dio a conocer que un importante equipo de Italia venía viéndolo de cerca en las últimas semanas.

Así lo dio a conocer el periodista Fábio Vargas, quien sigue de cerca todas las incidencias de Gremio de Porto Alegre. El hombre de prensa señaló que Atalanta de la Serie A estaría interesado en el jugador de la Selección Peruana, además de otros clubes del viejo continente.

"¡Atalanta monitorea a Noriega! El club italiano es uno de los equipos que tiene en la mira al centrocampista del Grêmio. Noriega ha destacado en los últimos partidos y ya está despertando el interés del fútbol europeo. Además del Atalanta, hay clubes de Portugal y Francia que siguen de cerca la situación del centrocampista", indicó días atrás.

Respecto a este tema, Erick Noriega aseguró que no le toma mucha importancia a la posibilidad de ir al fútbol europeo ya que está concentrando al 100 % con el equipo tricolor debido.

Erick Noriega atraviesa un gran momento en Gremio.

"Estoy muy enfocado aquí, lo que tenga que pasar en un futuro va a pasar, solo Dios sabe, pero ahora me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera", indicó para Fútbol en América.

Feliz por el título

En esa misma línea, el 'Samurai' aseguró que está bastante cómodo en el tricolor de Porto Alegre desde su llegada ya que pudo jugar a penas bajó del avión. Por ello, lograr un título como el del Gaucho le pone la cereza a su buen paso en el fútbol brasileño.

"Desde el año pasado que llegué pude sumar bastantes minutos, y ahora poder campeonar, en un torneo que es muy importante para todos nosotros, es una felicidad muy grande", añadió.

En resumen, Erick Noriega restó importancia a las opciones desde el exterior y aseguró estar más que feliz luego de consagrarse campeón del Torneo Gaucho con Gremio de Porto Alegre.