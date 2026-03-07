RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Suspensión temporal

SIN AGUA hasta por 10 horas el 8 y 9 de marzo: Anuncian corte del servicio en distritos de Lima

Sedapal, a través de sus plataformas oficiales, reportó que tiene cortes del servicio de agua potable programados para el domingo 8 y lunes 9 de marzo. ¿Tu distrito se verá afectado?

Corte de agua.
Corte de agua. (Archivo)

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte programado del recurso hídrico este domingo 8 y lunes 9 de marzo. Conoce cuáles serán los distritos que se verán afectados.

Motivo del corte de agua en Lima

La empresa estatal reportó que ejecutará una nueva jornada de corte de agua en Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento en el suministro para seguir brindando un servicio de calidad. 

En ese marco, pide a los usuarios tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de la restricción temporal del servicio.

Sin agua en Ate el 8 de marzo

  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 
  • Áreas afectadas: A.H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A; A.H. La Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 176.
  • En sector 175 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: A.H. María Parado de Bellido, A.H. Alfa y Omega, Asoc. Virgen de Chaute, A.H. Micaela Bastidas II, A.H. Juan Velasco Alvarado R-8, A.H. Santa María, A.H. Micaela Bastidas III R-9, A.H. Inmigrantes de Chincho. Asoc. La Florida, Urb. Barbadillo, Urb. Los Reyes, Asoc. Los Rosales, Asoc. Villa Los Portales, Asoc. Las Casuarinas, Urb. Las Garzas, Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Las Dalias I y II, Asoc. Las Palmeras R-7, A.H. Libertadores, A.H. Salazar Bondy.

Interrupción del servicio en La Molina

  • Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica.
  • Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • Sector 199.

Distritos afectados por el corte el 9 de marzo

En San Antonio de Huarochirí

  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 
  • Áreas afectadas: Asoc. Vecinal Vista Hermosa - ECN, Asoc. de Viv. San Juan de Jicamarca, Mz. R2, Q2, P2, W, D2, L2, P1, W1, A4, T4, V, C2, K2, Q1, V, Q, U, B2, J2, D5, N, T, A2, I2, H5, C5, G5, F5, S, R, Q, H2, G2, F2, S4, Av. Principal, Av. San Juan, Calle José C. Mariátegui.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 135.
  • Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en sector 131: Asoc. Sector Sur Parte Alta - ECNC, Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC), Agrup. Vecinal Sector Sur Jicamarca - Anexo 8 (ECNC), Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote. Asoc. Cerro La Libertad - Arca de Noé - Sector 8, Asociación de Vivienda Integración Los Olivos, Asociación J.V. Los Olivos 2da etapa - ECNC, Pueblo Jicamarca - Anexo 8.

En San Miguel

Sismo HOY 6 de marzo en Perú: Epicentro, magnitud y hora de este último temblor
Lee también

Sismo HOY 6 de marzo en Perú: Epicentro, magnitud y hora de este último temblor

  • Zonas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. de La Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa.
  • Motivo: Empalme de tubería.
  • Horario del corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

En Comas 

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. 
  • Áreas afectadas: A.H. Bellavista, A.H. Cerro Peruano, A.H. Cerro Sinaí, A.H. Incahuasi, A.H. 9 de Octubre, A.H. San Román, A.H. Soledad Alta, A.H. Virgen de Guadalupe, Asoc. 9 de Octubre, P.J. El Carmen Alto, P.J. La Libertad, P.J. Pampa Comas, A.H. Nueva Florida. 
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Ante el corte de agua programado para el 8 y 9 de marzo, se exhorta a almacenar el recurso hídrico desde ya para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza en lo que dure la suspensión, según Sedapal.

SIN LUZ el 7 y 8 de marzo: Estos distritos se verán afectados con el corte del servicio eléctrico
Lee también

SIN LUZ el 7 y 8 de marzo: Estos distritos se verán afectados con el corte del servicio eléctrico

Temas relacionados Agua agua potable Corte de agua distritos interrupción Sedapal servicio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA