Senamhi identifica cuales son los distritos con temperaturas con RIESGO MUY ALTO para pasear mascotas

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las mascotas no son ajenas al peligro que representan las recientes olas de calor. Ante este escenario, el Senamhi ha implementado el Pronóstico de Estrés por Calor para Canes, una herramienta clave para identificar los puntos críticos de la ciudad y evitar paseos en horarios de riesgo.

Esta iniciativa busca alertar a los dueños sobre el impacto directo de las altas temperaturas en la salud de los perros, quienes sufren de forma distinta a los humanos el rigor del clima.

El riesgo de sufrir un golpe de calor es mayor para ciertos grupos vulnerables, especialmente las razas braquicéfalas (de hocico corto) como el bulldog, pug o pekinés, cuya anatomía les dificulta regular su temperatura corporal.

Sin embargo, los expertos advierten que la vigilancia debe extenderse también a cachorros menores de seis meses, perros ancianos y aquellos con sobrepeso, ya que su capacidad de adaptación térmica es limitada y pueden descompensarse rápidamente ante el aumento del termómetro.

Síntomas de alerta

Entre los principales síntomas se encuentran:

Jadeo excesivo y ruidoso

Babeo abundante

Lengua muy roja

Decaimiento o debilidad

Vómitos

Desorientación

Convulsiones en casos extremos

☀️ 🐶 #Infórmate #Senamhi #Minam En Lima estamos viviendo días de mucho calor.



Si tienes un perrito 🦮, evita sacarlo a pasear entre las 11 a.m. y 5 p.m.



🐕‍🦺 💧Ofrécele agua fresca y nunca lo dejes dentro del auto.



🤝 Evitemos el estrés por calor.https://t.co/BlQTeexm7B pic.twitter.com/h9W87YICoA — Senamhi (@Senamhiperu) March 9, 2026

Distritos con riesgo muy alto para pasear a tu mascota

El Senamhi, ha elaborado un pronóstico de estrés por calor para canes en Lima Metropolitana. En este documento se detallan los escenarios sin riesgo hasta los que presentan situaciones de peligro muy alto debido a las elevadas temperaturas. A continuación, los colores establecidos según el nivel de alerta:

Blanco (sin riesgo): Es seguro pasear a tu mascota.

Es seguro pasear a tu mascota. Verde (riesgo bajo): Es seguro pasear a tu mascota, pero con precaución.

Es seguro pasear a tu mascota, pero con precaución. Amarillo (riesgo medio): Potencialmente inseguro; mantén vigilada a tu mascota.

Potencialmente inseguro; mantén vigilada a tu mascota. Anaranjado (riesgo alto): Condiciones meteorológicas peligrosas en desarrollo; se recomienda extremar precauciones.

Condiciones meteorológicas peligrosas en desarrollo; se recomienda extremar precauciones. Rojo (riesgo muy alto): Calor potencialmente mortal; se debe evitar la actividad prolongada.

En el caso de Lima, los distritos con mayor riesgo para pasear a tu perro entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde son: Carabayllo, Comas, Puente Piedra, Los Olivos y La Molina.

Senamhi recomendó evita sacar a pasear a tu mascota entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones figuran

Evitar paseos entre las 11:00 y 17:00 horas.

No dejar a la mascota dentro del vehículo.

Mantener agua fresca disponible en todo momento.

No rasurar a los perros de pelaje doble (como el Husky o el Malamute).

Para prevenir golpes de calor en perros, los especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas de cuidado que permitan proteger su salud y bienestar.