Municipalidad Provincial de Huancayo entrega Llaves de la Ciudad a visitantes de Banca Internacional

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

Caja Huancayo culminó el viernes 30 de octubre la visita institucional de la delegación del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI) al Perú, con una jornada en Huancayo que combinó actividades protocolares, reconocimiento institucional y acercamiento a las familias afectadas por el sismo ocurrido en la región Junín.

La agenda contempló una Sesión Solemne en la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde se reconoció como Huéspedes ilustres y se entregaron las llaves de la ciudad a los representantes de la delegación internacional: Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente del WSBI y de la Asociación de Cajas de Ahorro Italianas; y Sultán Abdulaziz AlHamidi, director ejecutivo del Social Development Bank de Arabia Saudita. Asimismo, en este acto protocolar se presentó formalmente el trabajo de carácter social que viene impulsando la Fundación Caja Huancayo.

Uno de los momentos centrales fue la visita a la zona donde fueron afectadas cientos de familias por el sismo del 18 de julio de 2026, y en que los visitantes constataron la ayuda entregada por Caja Huancayo, que como se sabe se movilizó más de S/ 2 millones en asistencia directa, mediante la entrega de alimentos, víveres, frazadas, carpas y colchas; además, contribuyó a la implementación de ollas comunes y brindó acompañamiento psicológico en coordinación con el Colegio de Psicólogos. La entidad financiera dispuso en ese entonces, las facilidades financieras para sus clientes afectados, mediante la reprogramación de deudas y a la reducción de tasas de interés.

Un modelo de respuesta humanitaria que impulsa a nuevas alianzas e intervenciones

Asimismo, los funcionarios de la entidad financiera dieron a conocer que, como parte de la ayuda a los damnificados orientada a la recuperación de las zonas afectadas, Caja Huancayo suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento bajo la modalidad de Obras por Impuestos, por S/ 24 046 000, destinado a estudios técnicos, módulos temporales de vivienda y capacitación para familias vulnerables de la provincia de Chupaca y otras localidades de Junín.

La delegación de la WSBI visitó las zonas afectas por el sismo y se reunió con autoridades locales y conoció de primera mano, el funcionamiento de una olla común y un módulo de vivienda temporal. La jornada concluyó con una cena institucional, cerrando cuatro días de actividades que acercaron a los representantes de la banca internacional a la realidad social, cultural y productiva del país.

Con esta histórica jornada de cierre, Caja Huancayo y su Fundación no solo reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar social, sino que sentaron un hito para seguir promoviendo e incentivando nuevas acciones de responsabilidad social y respuesta ante emergencias, demostrando que el rol de una banca con propósito trasciende el ámbito financiero para transformar vidas en los momentos que más se necesita.