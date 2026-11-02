Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes: más de 300 familias afectadas

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Tumbes atraviesa un momento climatológico crítico debido a que producto de las intensas lluvias se ha desbordado el río Zarumilla que terminó por inundar el sector Puerto Perú. Por dicha emergencia, más de 300 familias se ha visto afectadas.

Se desborda el río Zarumilla en la región Tumbes

De acuerdo a la información recopilada por nuestro medio el asentamiento humano Puerto Perú, uno de los que está totalmente inundado en la región del norte del país. El caudal del río tumbesino empezó a crecer entre las 4:00 a.m. y 5:00 a.m. de este lunes, 2 de noviembre.

Cabe señalar que, si bien hasta territorio tumbesino han llegado el ministro de Salud, Luis Dyer, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, lamentablemente no han llegado aún las autoridades locales para auxiliar a los daminificados.

En dicho lugar, más de 300 familias lo han perdido todo. Una de las personas agraviadas sostuvo en declaraciones para Exitosa que todo su hogar quedó inundado al igual que sucedió el año pasado a todos los vecinos y a ella.

Por tal razón, la fémina solicitó ayuda a la presidenta Keiko Fujimori para la construcción de un muro de construcción que las autorrdades prometieron el año pasado hacerlo.

"Nosotros pedimos ayuda, que nos ayuden con el muro de contención que eso es lo que prácticamente todas las señoras aquí, porque somos más de 300 familias perjudicadas. Es la tercera vez que el río se desborda", señaló.

Río Tumbes presenta un incremento significativo en su caudal

Mediante sus canales oficiales el Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) informó que el río localizado al norte del país superó el umbral rojo a las 5:00 horas tras registrar un caudal de 1,021.33 m³/s en la estación hidrológica El Tigre, de acuerdo al Aviso N.° 1667 de la entidad.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM) brindó una lista de cuáles serían las potenciales áreas de afectas. Los centros poblados presentados a continuación: El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

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