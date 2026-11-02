Papa León XIV en Perú: conoce las cuatro regiones que tendrán dos días no laborables por visita del pontífice

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo estableció dos días no laborables compensables para cuatro departamentos del norte del país, con el objetivo de facilitar la participación de la población en las actividades programadas durante la llegada del sumo pontífice.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, que contempla fechas diferenciadas de acuerdo con los lugares donde se desarrollarán las actividades papales.

En el caso de Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Piura, los trabajadores de los sectores público y privado podrán acogerse a esta medida el viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2026.

La decisión está relacionada con las actividades previstas en Chiclayo y en la provincia cajamarquina de Santa Cruz, lugares incluidos en el recorrido del pontífice. De esta manera, el Ejecutivo busca facilitar el desplazamiento de los devotos y turistas que acudirán a los encuentros programados durante la visita, prevista del 11 al 16 de noviembre.

¿Quiénes tendrán días no laborables el 13 y 14 de noviembre?

De acuerdo con el decreto, las dos jornadas alcanzan tanto a los trabajadores de las entidades públicas como a quienes laboran en empresas privadas de Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Piura.

Sin embargo, es importante precisar que estas fechas no constituyen feriados nacionales. Se trata de días no laborables sujetos a compensación, por lo que las horas que se dejen de trabajar deberán recuperarse posteriormente.

Para el sector público, la compensación deberá realizarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que determine el titular de cada entidad.

En el sector privado, los empleadores y trabajadores tendrán que establecer de común acuerdo cómo se recuperarán las horas pendientes. Si no logran llegar a un consenso, corresponderá al empleador determinar la modalidad de compensación.

Asimismo, las instituciones y empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales deberán organizar sus turnos para garantizar que los servicios indispensables continúen funcionando con normalidad durante ambas jornadas.

Papa León XIV

Lima, Callao, Cusco y Ucayali también tendrán disposiciones especiales

El Decreto Supremo N.° 020-2026-TR también contempla fechas diferenciadas para otras jurisdicciones que formarán parte de las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV.

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, se establecieron como días no laborables el 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00 de la tarde hasta la medianoche. Además, el lunes 16 de noviembre será no laborable durante toda la jornada.

Por otro lado, en Cusco y Ucayali, la disposición establece que el domingo 15 de noviembre será día no laborable únicamente para los trabajadores del sector privado.

Estas medidas responden a la necesidad de organizar la movilización de los ciudadanos y facilitar el desarrollo de las actividades previstas en las diferentes regiones que visitará el pontífice.

La llegada del papa León XIV implicará modificaciones temporales en las jornadas laborales de distintas partes del país. Los trabajadores deberán tener en cuenta que las fechas establecidas no son feriados nacionales y que las horas no laboradas tendrán que compensarse conforme a las condiciones fijadas para cada sector.