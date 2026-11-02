Keiko Fujimori alerta sobre golpes de calor y advierte lluvias en Piura y Tumbes para noviembre

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, advirtió sobre los riesgos de sufrir golpes de calor debido al incremento de las temperaturas en distintas regiones del país. Asimismo, alertó sobre la posible ocurrencia de nuevas precipitaciones en Piura y Tumbes durante el 7 y 8 de noviembre, por lo que anunció que el Gobierno y las autoridades se mantendrán movilizados para atender cualquier emergencia.

Keiko Fujimori alerta por riesgos ante los cambios climatológicos

Durante su participación en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la gobernante dio un reporte de las lluvias que afectaron a las regiones, así como las acciones que ejecutará el Gobierno para atender a las familias afectadas por esta emergencia climática.

La jefa de Estado estuvo acompañada por ministros de Estado y representantes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), con quienes abordó las medidas de prevención y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Pide tomar precauciones ante golpes de calor

Durante su intervención, señaló que, además de las lluvias y las sequías, existe otro riesgo que requiere especial atención, los golpes de calor, debido al incremento de las temperaturas, que en algunos casos puede producirse de manera repentina.

"Las temperaturas están subiendo y a veces suben repentinamente, entonces es fundamental, sobre todo para las personas de la tercera edad, estar hidratados, porque este golpe de calor es lo que más riesgo ocasiona en los seres humanos", manifestó.

En ese sentido, la presidenta hizo un llamado a la población para adoptar medidas preventivas frente a las altas temperaturas, especialmente para proteger a los adultos mayores, considerados uno de los grupos que requieren mayor atención ante este tipo de condiciones climáticas.

Advierten lluvias en Piura y Tumbes para el 7 y 8 de noviembre

Por otro lado, la mandataria informó que ya existe una advertencia sobre la posible ocurrencia de nuevas precipitaciones en el norte del país. Según precisó, Piura y Tumbes podrían registrar lluvias los próximos 7 y 8 de noviembre.

Ante este escenario, aseguró que el Ejecutivo, junto con las autoridades regionales y locales, permanecerá en coordinación y movilizado para responder ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo a la población.

"Como Gobierno y todas las autoridades estaremos en plena movilización y, por supuesto, también los ciudadanos", sostuvo.

Finalmente, Keiko Fujimori reiteró la importancia de mantener las acciones de prevención y vigilancia frente a los eventos climáticos, también, alertó por los golpes de calor y las nuevas precipitaciones en el norte del país para noviembre.