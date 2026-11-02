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SISMO de magnitud 5.0 remece Áncash HOY, 2 de noviembre: temblor se sintió en Lima y Trujillo, según IGP

Un sismo de magnitud 5.0 remeció Áncash este lunes 2 de noviembre, según informó el IGP. El movimiento telúrico tuvo como epicentro la provincia de Huarmey, también fue percibido en Lima y Trujillo.

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/11/2026

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Un nuevo sismo de magnitud 5.0 se registró esta mañana, lunes 2 de noviembre, en Áncash, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde se ubicó el epicentro de este movimiento telúrico y cómo actuar ante un evento sísmico de igual o mayor magnitud.

Sismo de 5.0 hoy en Áncash

En esta ocasión, el sismo de magnitud 5.0 se registró durante la mañana de este lunes 2 de noviembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 10:28 a. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 73 kilómetros al oeste de Huarmey, en la provincia de Huarmey, región Áncash.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0763, el evento tuvo una profundidad de 30 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -10.26, longitud -78.79 y la intensidad registrada fue III - IV en Áncash.

Temblor de Áncash se sintió en Lima y Trujillo

En diálogo con Exitosa, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que el sismo de magnitud 5.0 registrado en Áncash tuvo un epicentro bastante superficial, lo que generó un sacudimiento moderado. El movimiento también fue percibido en Lima y Trujillo.

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Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. El objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico ocurrido en la capital.

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Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo que tenga lugar en Áncash u otra región del país es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último temblor reportado por el IGP en sus canales.

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