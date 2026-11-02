Migraciones digitaliza cobros: usuarios podrán pagar el trámite del pasaporte desde Yape

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó el pago de trámites vinculados al pasaporte electrónico a través de la aplicación Yape, como parte del proceso de digitalización de sus servicios institucionales.

Integración tecnológica y facilidades en el pago digital

El procedimiento se realiza a través de la opción Yapear Servicios dentro de la aplicación móvil, permitiendo completar la transacción financiera antes de acudir a las oficinas administrativas. Esta alternativa digital está dirigida a los usuarios que cuentan con una cuenta BCP o Yape con DNI y mantengan la plataforma actualizada en sus dispositivos.

"En Migraciones seguimos incorporando herramientas tecnológicas que simplifican la atención al ciudadano. La integración con Yape nos permite ofrecer una alternativa de pago rápida, segura y al alcance de millones de peruanos, facilitando el acceso a nuestros principales servicios de pasaportes", indicó el Superintendente Nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera.

Tras concretar la transferencia digital, los usuarios deben guardar el comprobante emitido por la aplicación para presentarlo junto a su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente al momento de la atención presencial. La medida apunta a reducir el tiempo de permanencia de los usuarios en las ventanillas de cobro.

La entidad gubernamental precisó que la herramienta se encuentra operativa en las tiendas virtuales Google Play y App Store para la descarga de la última actualización del aplicativo.

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Pasos para realizar el pago de trámites mediante la aplicación

El procedimiento requiere ingresar al aplicativo móvil y seleccionar la opción Yapear Servicios dentro del menú principal de herramientas. Posteriormente, el usuario debe digitar la palabra Migraciones en el buscador del sistema para desplegar la lista de conceptos disponibles.

Conoce el paso a paso para pagar el trámite:

Actualiza tu Yape a la última versión en Google Pay o App store.

Ingresa a Yape y elige la funcionalidad "Yapear Servicios".

Escribe "Migraciones" en el buscador.

Selecciona el trámite que deseas realizar: Emisión, Emisión Urgente o Enrolamiento Móvil.

Realiza el pago y listo.

Una vez confirmado el monto correspondiente al trámite seleccionado, la plataforma genera la constancia digital que acredita el pago de la tasa administrativa. Este registro queda almacenado en el historial de transacciones del usuario para su verificación en el sistema de la institución.

Con la incorporación de este canal de cobro, la institución busca descentralizar los puntos de pago y optimizar la atención de la demanda de pasaportes a nivel nacional. En ese sentido, Migraciones continúa con la implementación de soluciones digitales para la simplificación de trámites y atención a la ciudadanía.