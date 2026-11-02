Visita del papa León XIV: cerrarán aeropuertos de Cusco y Pucallpa el 15 de noviembre y reprogramarán vuelos

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los pasajeros que tengan previsto viajar a Cusco o Pucallpa el próximo domingo 15 de noviembre deberán tomar precauciones ante la suspensión temporal de las operaciones comerciales en ambos aeropuertos por la visita del papa León XIV al Perú.

La medida responde al desplazamiento del sumo pontífice desde Chiclayo hacia Cusco y posteriormente a Pucallpa, traslado que contará con un dispositivo aéreo de aproximadamente ocho aeronaves.

En diálogo con Exitosa, la directora general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Marín, explicó que las restricciones horarias fueron coordinadas con las aerolíneas y los operadores aeroportuarios para garantizar el desarrollo del recorrido papal sin descuidar la atención de los pasajeros.

La funcionaria precisó que las operaciones comerciales del aeropuerto de Cusco quedarán suspendidas desde las 7:45 a. m. hasta las 3:05 p. m. Posteriormente, la medida se aplicará en Pucallpa desde las 3:05 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Aeropuerto de Cusco suspenderá vuelos durante más de siete horas

Marín explicó que el desplazamiento del papa León XIV desde Chiclayo hasta Cusco se realizará mediante un operativo que contempla ocho aeronaves. El pontífice viajará en un avión de LATAM Airlines, compañía que también trasladará a obispos y sacerdotes en otra aeronave.

Además, se contará con un avión de respaldo, aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú, dos helicópteros y una ambulancia aérea.

"Este desplazamiento de ocho aeronaves significa que vamos a tener que estacionarnos en la plataforma del aeropuerto de Cusco", explicó la representante del MTC sobre la necesidad de contar con este dispositivo.

La funcionaria también indicó que se ha previsto una aeronave adicional como respaldo para evitar inconvenientes durante el recorrido. "Recordemos que en Europa el Papa tuvo un problema en uno de los aviones y no pudo desplazarse. Ya no queremos que suceda lo mismo", maniestó.

Debido a la ocupación de la plataforma aeroportuaria, las operaciones comerciales deberán detenerse temporalmente. Sin embargo, Marín aseguró que se ha coordinado con las aerolíneas para que los vuelos afectados puedan ser reprogramados.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la directora general de Aeronáutica Civil del MTC, Paola Marín, informó que las operaciones en los aeropuertos de Cusco y Pucallpa serán suspendidas temporalmente el próximo 15 de noviembre por la visita del papa León XIV. La medida implicará la reprogramación de los vuelos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 2, 2026

Pucallpa también suspenderá operaciones por llegada papal

Después de cumplir sus actividades en Cusco, el papa León XIV continuará su recorrido hacia Pucallpa mediante un vuelo directo, acompañado por el mismo dispositivo de ocho aeronaves.

Por este motivo, el aeropuerto de dicha ciudad suspenderá sus operaciones comerciales entre las 3:05 p. m. y las 9:00 p. m. del domingo 15 de noviembre.

Marín señaló que las coordinaciones permitirán mantener la actividad aeroportuaria durante las 24 horas del sábado 14 y lunes 16 de noviembre en Cusco, con la finalidad de facilitar la reprogramación de los vuelos afectados.

Asimismo, hizo un llamado a los pasajeros para que se comuniquen directamente con sus compañías aéreas. "Por eso invitamos a la población y a los usuarios que coordinen con la línea aérea, que estén atentos, que planifiquen su viaje, que estén en constante coordinación", indicó.

La visita del papa León XIV implicará modificaciones temporales en el transporte aéreo de Cusco y Pucallpa. Por ello, quienes tengan boletos programados para el 15 de noviembre deberán verificar sus itinerarios con anticipación y mantenerse informados sobre las alternativas de reprogramación que ofrezcan las aerolíneas.