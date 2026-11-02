Reniec anuncia suspensión temporal e integral de sus servicios debido a incendio en sus servidores

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) anunció la suspensión temporal e integral de sus servicios debido un incendio que se suscitó en sus servidores el cual ya fue controlado.

Reniec suspende sus servicios por incendio

La entidad dio a conocer este lunes, 2 de noviembre, mediante un comunicado, que sufrió un siniestro en uno de sus servidores debido a una sobrecarga eléctrica en las conexiones.

"El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) informa a sus usuarios y a la ciudadanía general que, debido a una sobrecarga eléctrica en las conexiones, se produjo un incendio controlado en nuestros servidores, lo que afectó la operatividad de nuestros sistemas y servicios", se lee al inicio del pronunciamiento.

En ese sentido, se indica que "todos los servicios permanecen suspendidos de manera temporal e integral" con el propósito de que se resguarde la información que poseen.

Además, Reniec puntualizó que los equipos técnicos se encuentran trabajando para que se pueda restablecer la normalidad de los servicios. Subraya que el tiempo estimado de recuperación "se completará hasta el término del día de hoy".

"Agradecemos la compresión de los usuarios y les informamos que, a través de nuestros canales oficiales, se comunicará oportunamente la reactivación de la atención", concluye el comunicado de la entidad.

📌 #Comunicado | Informamos a la ciudadanía sobre la suspensión temporal de nuestros servicios. https://t.co/PLGP6doC7E — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 2, 2026

Participación en Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026

El Reniec participó por primera vez en la elaboración de los 3398 padrones electorales para las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026, en coordinación técnica con 180 municipalidades provinciales.

La entidad indicó que las comunas de provincia han contado con plazos para la formalización de observaciones y la presentación de solicitudes de actualización de los padrones electorales ante Reniec.

Enfatizó que la medida permitió los gobiernos locales contarán con mayor tiempo para revisar la información originalmente enviada en febrero del 2026 y formular sus requerimientos habiéndose cumplido con la atención total de las solicitudes y la elaboración final de los 3398 padrones electorales de las jurisdicciones donde se realizan los comicios.

Además, Reniec subrayó que los padrones fueron elaborados sobre la base de información oficial. Esto ha incluido el domicilio declarado por el ciudadano en su DNI, la información del Registro Nacional de Municipalidades, la cartografía y la remisión de información de las municipalidades provinciales sobre las ordenanzas de creación y adecuación de la conformación de las municipalidades de centros poblados.

Este lunes, 2 noviembre, Reniec dio a conocer mediante un comunicado que ha suspendido sus servicios de manera temporal e integral porque sufrió un siniestro en uno de sus servidores debido a una sobrecarga eléctrica en las conexiones.