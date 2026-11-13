Papa León XIV vuelve a Chiclayo: así fue la misa multitudinaria del santo padre en las Pampas de Pimentel

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

El papa León XIV prosigue este viernes 13 de noviembre con su visita apostólica al Perú, en una jornada especial que tendrá como principal acontecimiento su esperado regreso a Chiclayo, ciudad donde vivió durante varias décadas y desarrolló una importante labor pastoral, acercando la palabra de Dios y brindando apoyo a las poblaciones más vulnerables.

Conoce en esta nota todos los detalles de su recorrido, actividades religiosas y acontecimientos más importantes de su agenda en territorio peruano.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la visita del santo padre a Chiclayo:

13:48 | ¡Una despedida llena de emoción! El papa León XIV se retiró de la capilla San Óscar A. Romero, mientras los fieles lo despedían con aplausos y muestras de cariño.

13:22 | ¡La emoción se desbordó en Chiclayo! El papa León XIV llegó a la capilla San Óscar A. Romero, donde fue recibido con gran entusiasmo por decenas de fieles que esperaban verlo de cerca.

13:07 | La emoción se apoderó de Monsefú. Decenas de fieles se congregaron alrededor del vehículo que trasladaba al papa León XIV para verlo de cerca y saludarlo durante su recorrido por la ciudad.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | La emoción se apoderó de Monsefú. Decenas de fieles se congregaron alrededor del vehículo que trasladaba al papa León XIV para verlo de cerca y saludarlo durante su recorrido por la ciudad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

12:49 | La emoción y la expectativa crecen ante la llegada del papa León XIV a la capilla San Óscar A. Romero. Fieles se reúnen en los alrededores para darle la bienvenida y vivir de cerca este encuentro con el Santo Padre.

12:46 | Tras una multitudinaria misa en las pampas de Pimentel, el papa León XIV se retiró del lugar en medio de las muestras de cariño. Pontífice va con dirección a la capilla San Óscar A. Romero.

12:39 | Ni el intenso sol detiene la fe de los chiclayanos. Desde La Victoria, decenas de fieles esperan con emoción el paso del papa León XIV para darle una cálida bienvenida.

12:28 | La emoción pudo más que las barreras de seguridad. Tras la misa en Chiclayo, algunas mujeres lograron acercarse al papa León XIV y tocarlo durante su recorrido.

12:25 | Se dio por finalizada la santa misa oficiada por el papa León XIV, quien bendijo a los más de un millón de fieles presentes en el evento. Su próxima actividad es una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, con saludo del santo padre.

12:24 | Un momento de fe y devoción. El papa León XIV veneró la imagen de la Virgen de las Mercedes durante su visita a Chiclayo, en medio de las muestras de cariño de los fieles.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Un momento de fe y devoción. El papa León XIV veneró la imagen de la Virgen de las Mercedes durante su visita a Chiclayo, en medio de las muestras de cariño de los fieles. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

12:19 | Con un emotivo mensaje, el obispo de Chiclayo dio la bienvenida al papa León XIV durante la misa en las pampas de Pimentel y le recordó el cariño que le guarda el pueblo chiclayano.

12:18 | ¡El cariño de Chiclayo se hizo sentir! Fieles emocionados aclamaron al papa León XIV entre aplausos, cánticos y arengas, destacando con orgullo el vínculo del Santo Padre con esta ciudad.

12:02 | Miles de fieles recibieron la comunión durante la misa celebrada por el papa León XIV en las pampas de Pimentel. Una multitud de devotos vivió este momento de fe junto al Santo Padre.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Miles de fieles recibieron la comunión durante la misa celebrada por el papa León XIV en las pampas de Pimentel. Una multitud de devotos vivió este momento de fe junto al Santo Padre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

11:45 | Un movimiento sísmico sorprendió a Nicolás Lúcar en el set de Exitosa mientras realizaban la cobertura de la misa del papa León XIV. El temblor se sintió en Lima durante la mañana de este viernes 13 de noviembre.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Un movimiento sísmico sorprendió a Nicolás Lúcar en el set de Exitosa mientras realizaban la cobertura de la misa del papa León XIV. El temblor se sintió en Lima durante la mañana de este viernes 13 de noviembre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

11:35 |Durante su encuentro con miles de fieles en las pampas de Pimentel, el papa León XIV recordó que todo cristiano está llamado a ser misionero cuando experimenta el amor de Dios y lo transmite a quienes lo rodean.

"La misión no se improvisa. (...) Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús", expresó.

11:32 | Durante su encuentro con miles de fieles en las pampas de Pimentel, el papa León XIV invitó a los cristianos a asumir el compromiso de compartir la esperanza que representa Jesucristo y llevar su mensaje a los demás.

11:25 | El papa León XIV compartió un mensaje sobre la importancia de evangelizar desde el testimonio y la experiencia personal de fe. Durante su encuentro con los fieles en Chiclayo, recordó que anunciar a Jesucristo no significa imponer doctrinas, sino transmitir el mensaje desde el ejemplo de vida.

"Evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo", manifestó.

11:21 | Ante una multitud de fieles en las pampas de Pimentel, el papa León XIV expresó que mantiene presentes a todos en sus oraciones y pidió que también recen por él. Un mensaje de fe y cercanía durante su esperado reencuentro con Chiclayo.

Foto: ANDINA

11:20 | Ante una multitud de fieles en las pampas de Pimentel, el papa León XIV expresó su emoción por regresar a Chiclayo y reencontrarse con su querida gente. El Santo Padre destacó la bendición que significa volver a compartir este momento con quienes guarda un vínculo especial.

"Es una bendición para mi estar de nuevo con ustedes", indicó el santo padre en la Santa Misa en las pampas de Pimentel.

11:02 | En medio de una multitudinaria congregación de fieles, el papa León XIV celebra , en un esperado encuentro marcado por la fe, la emoción y la alegría de miles de asistentes.

11:00 | ¡El momento llegó! El santo padre da inicio a la santa misa ante una impresionante cantidad de devotos que escucharan la homilía.

10:40 | El papa León XIV recorre las Pampas de Pimentel sonriente y saludando con entusiasmo a los miles de fieles que llegaron para acompañarlo en esta jornada especial.

Foto: ANDINA

10:31 | Papa León XIV inicia recorrido con su papamóvil en las Pampas de Pimentel.

Foto: ANDINA

10:27 | Papa León XIV llega a las Pampas de Pimentel para oficiar misa ante miles de fieles.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Chiclayo vive una jornada inolvidable! Una multitud de fieles se congrega en Las Palmas de Pimentel para acompañar el recorrido del papa León XIV. Entre aplausos, lágrimas y muestras de cariño, los asistentes celebran su esperado regreso. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

10:08 | La emoción desborda a los fieles de Monsefú, quienes no pudieron contener las lágrimas al ver regresar al papa León XIV a Chiclayo. Entre aplausos, muestras de cariño y mucha fe, expresaron su alegría por reencontrarse con el Santo Padre.

09:48 |¡La emoción se vive minuto a minuto! Exitosa sigue de cerca cada paso del papa León XIV durante su visita a Chiclayo, llevando a todos los peruanos los detalles de este esperado reencuentro con su querida tierra.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | La emoción también se apoderó de la prensa. Una periodista de Exitosa Chiclayo rompió en llanto al ver pasar al papa León XIV en el papamóvil durante su recorrido por la ciudad. "Es muy emocionante", expresó conmovida al vivir este momento especial. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

09:40 |El papa León XIV se dirige a las pampas de Pimentel, donde miles de fieles lo esperan para participar de una multitudinaria celebración eucarística. La emoción y la fe marcan este esperado encuentro en su querida tierra chiclayana.

Foto: ANDINA

Foto: BBC

09:26 | Con una alegre presentación de marinera, recibieron al papa León XIV en su retorno a la tierra que guarda un lugar especial en su corazón.

Foto: ANDINA

Foto: ANDINA

09:19 |El papa León XIV fue recibido con muestras de afecto por las autoridades de Chiclayo a su llegada a la ciudad. Un emotivo reencuentro que refleja el cariño que mantiene con la tierra donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

Foto: ANDINA

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV fue recibido con muestras de afecto por las autoridades de Chiclayo a su llegada a la ciudad. Un emotivo reencuentro que refleja el cariño que mantiene con la tierra donde desarrolló gran parte de su labor pastoral. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

09:17 | El papa León XIV ya está en Chiclayo, la tierra donde dejó grandes recuerdos y forjó profundos lazos de cariño. Sus fieles lo reciben con emoción, alegría y los brazos abiertos.

Foto: ANDINA

09:05 | ¡El papa León XIV aterrizó en su querido Chiclayo! El papa León XIV aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, donde es esperado por cientos de fieles que desean darle una cálida bienvenida en su retorno a la ciudad que guarda un lugar especial en su corazón.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Llegó el gran momento! El papa León XIV aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, donde es esperado por cientos de fieles que desean darle una cálida bienvenida en su retorno a la ciudad que guarda un lugar especial en su corazón. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

08:31 |La Base Aérea de Chiclayo quedó lista para recibir al papa León XIV. Se ultiman los preparativos para su llegada, en medio de la expectativa y emoción de los fieles que esperan reencontrarse con el Santo Padre.

08:25|La emoción se siente en cada rincón de Monsefú. Su población se prepara con mucha alegría y entusiasmo para recibir al papa León XIV en su esperado retorno a Chiclayo.

Foto: ANDINA

08:00 | La aerolínea LATAM Airlines está a cargo del vuelo LA2530 y ha puesto a disposición la aeronave modelo Airbus A320neo. El sumo pontífice se encuentra en el asiento 1C del avión. Sigue en este LINK (Click aquí) el vuelo del papa León XIV rumbo a Chiclayo.

07:31 | ¡La emoción se vive a flor de piel! El papa León XIV viaja rumbo a Chiclayo, la ciudad que guarda un lugar especial en su corazón y donde los fieles esperan recibirlo con los brazos abiertos.

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07:30 | El papa León XIV llega a la Base Aérea del Callao (Grupo N.° 8) para emprender el histórico vuelo a Lambayeque.

07:00 | El sumo pontífice aborda el vehículo oficial que lo trasladará desde la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María, hasta el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde partirá rumbo al norte del país.

06:56 | Desde la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV expresó su alegría y expectativa por regresar a Chiclayo, donde espera reencontrarse con los fieles y continuar compartiendo momentos de fe y entusiasmo

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Desde la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV expresó su alegría y expectativa por regresar a Chiclayo, donde espera reencontrarse con los fieles y continuar compartiendo momentos de fe y entusiasmo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

Foto: ANDINA

06:55 | ¡Un momento que desató sonrisas! El papa León XIV protagonizó una divertida anécdota desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, cuando inició su discurso en italiano y bromeó al recordar que allí se habla ese idioma.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Un momento que desató sonrisas! El papa León XIV protagonizó una divertida anécdota desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, cuando inició su discurso en italiano y bromeó al recordar que allí se habla ese idioma. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

La visita a Chiclayo representa uno de los momentos más significativos de la presencia del santo padre en el Perú, debido a los profundos vínculos que mantiene con esta ciudad, donde desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de ser elegido papa.