Carreras de negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista: formación práctica con visión global

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La evolución del mercado laboral ha generado una mayor demanda de profesionales con capacidad estratégica, conocimientos digitales y visión global. Hoy, las empresas requieren perfiles capaces de analizar mercados, liderar equipos y responder a los cambios constantes del entorno económico y empresarial.

Nuevas carreras para un entorno empresarial

Frente a esta realidad, la Universidad Privada San Juan Bautista fortalece su propuesta académica con las nuevas carreras de Administración y Marketing y de la de Administración y Negocios Internacionales, orientadas a formar profesionales con visión estratégica, competencias digitales y capacidad para enfrentar los desafíos actuales del entorno empresarial y los procesos de transformación de los negocios.

Ambas carreras han sido diseñadas bajo un enfoque práctico orientado al desarrollo de competencias claves en gestión, marketing, administración y comercio internacional, permitiendo que los estudiantes comprendan las nuevas dinámicas del mercado y respondan eficazmente en escenarios reales del entorno laboral.

"Actualmente, las empresas necesitan profesionales con capacidad de adaptación, visión estratégica y comprensión del entorno digital y comercial. La formación profesional debe evolucionar al ritmo de los cambios que enfrenta el mercado", indicó el Dr. Sergio Antonio Jordan de Vivero, especialista en Administración, Marketing y Comercio Internacional de la Universidad Privada San Juan Bautista.

Competencias para la empleabilidad

La universidad busca que sus estudiantes desarrollen competencias alineadas a las nuevas necesidades empresariales, integrando conocimientos académicos con herramientas orientadas a la toma de decisiones, el análisis del mercado y la competitividad organizacional.

Con esta apuesta, la Universidad Privada San Juan Bautista busca responder a las exigencias de una economía cada vez más dinámica, donde la formación práctica y la visión global se han convertido en factores clave para el desarrollo profesional.