¡Atención, estudiante! Especialistas revelan carreras que no serán reemplazadas por la Inteligencia artificial

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y cambiar drásticamente diversos aspectos de nuestro día a día. A eso se le suma que con el pasar de los años la tecnología ha comenzado a ingresar a la cadena de procesos de decenas de empresas mermando el mercado laboral en el país y todo el mundo.

Carreras que no serán reemplazadas por la IA

Por ello, es importante que los jóvenes estudiantes enfoquen sus objetivos en carreras que no sean reemplazadas por la IA con el pasar del tiempo. Precisamente, un grupo de especialistas del Grupo Educación al Futuro reveló las materias en que las máquinas aún no podrán ser utilizadas en lugar de las personas.

Según indicaron, carreras dedicadas a la salud, la psicología y la pedagogía cuentan con mayor resistencia a ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial. De acuerdo a su parecer, la tecnología aporta datos con mucha precisión, pero carecen de la respuesta inmediata que puede aportar un profesional de la saluda.

Por otro lado, los oficios que exigen destreza física también mantienen su relevancia frente a la presencia de la automatización. Es decir, la mecánica, la cocina profesional o la electricidad también aparecen dentro de esta lista de oficios que necesitarán la presencia humana para seguir desarrollándose.

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse.

Para mayor apoyo a los futuros estudiantes, entre el 24 y 27 de junio en el Centro de Exhibiciones del Jockey, se realizará el evento denominado ExpoUniversidad, la feria educativa más grande del país donde se presentarán decenas de alternativas. Cerca de ochenta instituciones mostrarán planes de estudio y las estrategias para enfrentar la presencia de la inteligencia artificial.

INEI revela carreras que sin serán reemplazadas por la IA

A finales del 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó un estudio basado en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) donde reveló cómo las nuevas tecnologías como la IA y los robots podrían transformar radicalmente el mercado laboral en el Perú.

La investigación se titula "Análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano" realizada por Omar Manky Bonilla, quien identificó las actividades laborales que son amenazadas por la llegada de la tecnología.

Según precisaron oficios como asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos, ayudantes de cocina, Bordadores, reparadores y ayudantes de costura, podrían dejar el mercado laboral por la llegada de la tecnología.

En resumen, especialistas de Educación al Futuro revelaron que las carreras ligadas a la salud y la mecánica, electricidad, entre otros, no serán reemplazados por la inteligencia artificial en un futuro.