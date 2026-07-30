Colocar un vaso con romero y agua en el dormitorio: ¿Por qué lo recomiendan y para qué sirve?

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Pocos lo saben. Colocar una pequeña ramita de romero en un vaso con agua en tu dormitorio podría tener múltiples beneficios en tu vida. Conoce para qué sirve y por qué los expertos en Feng Shui lo recomiendan.

¿Por qué poner frasco con agua y romero?

El romero es una de las plantas aromáticas más populares y la recomendación de su uso en el hogar ha pasado de generación en generación, no solo para emplearlo en la cocina o remedios tradicionales, sino para colocarlo en el dormitorio con un vaso con agua.

Pues bien, expertos en Feng Shui precisan que colocar una ramita de romero en un frasco o vaso con agua ofrece beneficios que van más allá que una simple decoración o para perfumar ese espacio íntimo: también representa renovación, protección y conexión con la naturaleza, permitiendo un equilibrio emocional y personal.

En la antigua Grecia y Roma se asociaba el uso del romero con la memoria y la claridad mental, mientras que en diversas tradiciones europeas se empleaba como símbolo de protección del hogar. Expertos agregan que la ubicación de esa planta en el dormitorio es fundamental para potenciar el significado energético.

Romero en el dormitorio: funciones relacionadas con el bienestar.

Beneficios del uso de romero en tu dormitorio

El Feng Shui, la disciplina china que estudia la armonía entre las personas y su entorno, señala que colocar toda la noche, un vaso con agua y romero, a un lado de la cabecera de tu cama, puede aportar serenidad y claridad mental gracias a su fragancia natural. Asimismo, su uso ayuda a disipar las energías negativas acumuladas durante el día.

Además, diversos estudios del Feng Shui agregan que el aroma del romero tiene grandes beneficios si se coloca en el dormitorio, entre ellos:

La reducción de la percepción de fatiga en determinadas circunstancias.

en determinadas circunstancias. El perfume natural del romero también actúa como un repelente de mosquitos libre de químicos, útil para alejar insectos que pueden interferir con el descanso.

de mosquitos libre de químicos, útil para alejar insectos que pueden interferir con el descanso. Sensación de bienestar.

Recuerda que estos efectos pueden variar entre las personas y no deben interpretarse como propiedades medicinales comprobadas para tratar enfermedades o trastornos del sueño.

Ubicar un vaso con agua y romero junto a la cama tiene múltiples beneficios.

¿Cómo usar el romero en el dormitorio?

Coloca ramas frescas o secas de romero en un vaso o bien una maceta pequeña con una planta cerca de la cabecera de tu dormitorio. No requiere grandes cuidados y su presencia aporta además un toque verde y aromático a la decoración del dormitorio.

En diversas tradiciones populares, el romero simboliza protección, prosperidad y buena energía. Por ello, algunas personas colocan un frasco o vaso con esta planta en su dormitorio con la intención de atraer armonía y alejar las energías negativas.