¿Quieres empezar agosto con el 'pie derecho'? Estas son las cosas que aconsejan evitar

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

A solo una semana de acabar el mes de julio, se revelan las cosas que deberías evitar para comenzar agosto de la mejor manera posible o como muchos dicen "con el pie derecho" y atraer nuevas oportunidades en tu vida. ¿Qué hábitos debes eludir?

Guía para recibir agosto con el pie derecho

El cierre de julio representa para muchas personas mucho más que un simple cambio en el calendario; es una ventana de oportunidad para realizar una introspección profunda y adoptar hábitos que permitan atraer nuevas posibilidades y equilibrar la armonía en su hogar.

Según diversas tradiciones y creencias populares, la transición hacia el mes de agosto es el momento perfecto para implementar pequeños rituales que ayuden a limpiar tanto el entorno físico como el estado emocional, garantizando que el nuevo ciclo comience con una energía revitalizada y una mentalidad positiva.

Algunos optan por comenzar a evitar ciertos hábitos, entre ellos, acumular desorden en el hogar, y optan por mantener limpio cada uno de los espacios y especialmente, a desechar objetos que ya no usan. Otras de las cosas que deciden eludir para conseguir la paz es dejar de lado todo resentimiento o enojo.

¿Qué cosas deberías evitar para atraer la prosperidad?

Según precisa el Feng Shui, el no aferrarse al resentimiento y equilibrar las emociones negativas, permite iniciar un nuevo ciclo de la vida con mayor tranquilidad. Pero no todo queda ahí, ya que también se aconseja, en el ámbito económico, evitar las compras compulsivas durante el cierre del mes de julio.

Existe la creencia popular de que terminar el mes con gastos innecesarios podría traducirse en preocupaciones financieras al comenzar agosto. Por ello, se aconseja actuar con prudencia y priorizar solo aquello que se considere realmente necesario comprar.

También se recomienda realizar un cambio de enfoque en los pensamientos y conversaciones diarias. Esa actitud optimista es clave para recibir agosto con una mejor predisposición.

Consejos para comenzar agosto con pie derecho.

Resolución de pendientes y nuevos comienzos

Finalmente, otro hábito que deberías evitar para empezar de la mejor manera agosto, es no postergar tareas, pagos o decisiones importantes para el último momento. El poder resolver tus pendientes a tiempo te permitirá liberar la carga mental y enfocar toda la energía disponibles en nuevos proyectos y objetivos.

Incluso, se aconseja realizar un ritual el 1 de agosto con un producto fácil de encontrar: ¡la canela!, símbolo de prosperidad, abundancia y renovación del hogar. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Preparar la canela: Colocar una pequeña cantidad de canela en polvo en la palma de la mano derecha. Ubicarse en la entrada del hogar: Pararse en la puerta de la casa mirando hacia el interior. Establecer una intención: Pensar en un deseo o propósito para el nuevo mes. Por último, soplar la canela hacia el interior y dejar actuar unas horas antes de limpiar el lugar.

Más allá de las supersticiones, expertos coinciden en que iniciar agosto con objetivos claros, hábitos saludables, una buena planificación financiera y una actitud positiva puede ser una excelente manera de enfrentar los desafíos del nuevo mes y trabajar por las metas personales y familiares. Por ello, te revelamos algunas cosas que aconsejan evitar para iniciar con el "pie derecho".