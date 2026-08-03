¿Tu recibo de luz llegó más caro? Estos son los electrodomésticos que más energía consumen

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Si viste que tu recibo de luz llegó más caro de lo habitual, podría ser por el uso de algunos electrodomésticos en el hogar. Descubre cuáles son los aparatos que consumen más energía, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

¿Qué electrodomésticos consumen más energía?

En el 2026, el costo de la energía eléctrica en Perú sigue siendo un tema preocupante para miles de hogares. Muchas familias buscan la forma de reducir su recibo de luz; sin saber que algunos electrodomésticos que usan en casa podría ser uno de los factores del por qué sus facturas llegan más caro de lo habitual.

De acuerdo al Osinergmin, existen algunos aparatos que requieren mayor cantidad de electricidad para funcionar y, cuando permanecen encendidos durante varias horas, pueden incrementar considerablemente el consumo mensual. Por ello, identificar cuáles son los electrodomésticos que más electricidad demandan puede ayudar a controlar el presupuesto familiar.

A través de su Facebook, la entidad encargada de la regulación tarifaria y la supervisión de empresas que operan en el sector de electricidad, hidrocarburos y minero en Perú, precisa que de acuerdo al último ranking, el electrodoméstico que "jala más luz" es la cocina eléctrica.

Ranking de electrodomésticos que "jalan más luz"

Osinergmin precisa que en primer lugar, la cocina eléctrica, gasta hasta 4.500 watts mensuales. Esta potencia supera con holgura la de la mayoría de dispositivos del hogar y convierte a este artefacto en el principal responsable de los elevados montos reflejados en el recibo de electricidad. Incluso, precisa que su uso es equivalente a tener 65 refrigeradoras modernas encendidas al mismo tiempo.

Seguidamente, el ranking queda de la siguiente manera con los respectivos watts que consumen de forma mensual en tu hogar o cualquier otro establecimiento donde tengas esos aparatos que necesitan energía eléctrica:

Cocina eléctrica. La ducha eléctrica (consume 3700 watts): Este equipo resulta habitual en muchas regiones de Perú, donde la disponibilidad constante de agua caliente no está garantizada. Termoeléctrica (consume 1200 watts), principalmente cuando permanece encendida durante largos periodo. El microondas (consume 1000 watts). Refrigeradora antigua (consume 208 watts). Refrigeradora moderna (consume 83 watts), según Osinergmin.

Electrodomésticos que más luz consume, según Osinergmin.

¿Cómo reducir el recibo de luz?

Una de las principales recomendaciones es evitar dejar encendidos los aparatos que no se están utilizando en casa. Asimismo, conviene desconectar determinados equipos cuando no sean necesarios, especialmente aquellos que permanecen en modo de espera.

También es importante revisar periódicamente el estado de los electrodomésticos y considerar equipos con mayor eficiencia energética al momento de reemplazarlos.

Finalmente, Osinergmin precisa que disminuir el uso excesivo de la cocina eléctrica y preferir equipos eficientes constituye una estrategia clave para preservar la economía familiar y fomentar hábitos de consumo energético responsables. Así que ten en cuenta el ranking de los electrodomésticos que más consumen energía eléctrica y hace que el recibo de luz aumente.