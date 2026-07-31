Miles lo hacen cada 1 de agosto: El ritual de la canela para atraer dinero y abundancia

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Conoce los pasos a seguir de un tradicional ritual de canela que miles de personas realizan cada 1 de agosto para renovar sus energías y atraer la prosperidad, la abundancia y el dinero, según el Feng Shui.

Ritual de la canela: Beneficios, según el Feng Shui

Con la llegada de un nuevo mes, muchas personas aprovechan la oportunidad para trazarse nuevas metas en la vida o cambiar algunos aspectos que consideran que necesitan ya urgentemente una renovación.

En medio de esa expectativa, se pone en relieve uno de los rituales, que según el Feng Shui, ayuda a renovar las energías, agradecer a la Pachamama y atraer prosperidad para el resto del año: el ritual de la canela.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre su eficacia, esta práctica popular forma parte de tradiciones espirituales y culturales que muchas personas realizan como un acto simbólico para comenzar el mes de agosto con optimismo y una actitud positiva.

Cómo hacer el ritual de la canela el 1 de agosto

El ritual consiste en colocar una pequeña cantidad de canela en polvo en la palma de la mano y soplarla desde la puerta de entrada hacia el interior de la casa. Pero no solo eso, sino que esta acción debe estar acompañada de frases o deseos que anhelas que se cumpla desde el 1 de agosto. Una de las frases más utilizadas es:

"Cuando esta canela sople, la abundancia aquí entrará. Cuando esta canela sople, la prosperidad permanecerá. Cuando esta canela sople, la abundancia vivirá", según precisan especialistas en Feng Shui.

Además, tras este gesto, no olvides que debes dejar la canela en el piso durante algunas horas antes de limpiarla. El sahumado del hogar con la canela tiene como finalidad proteger a quienes viven en la vivienda y potencias aspectos positivos vinculados con:

La salud física y emocional.

Abundancia económica.

La armonía familiar.

La buena fortuna y las nuevas oportunidades.

Los beneficios del sahumado de canela para atraer abundancia.

Otro ritual con la canela para la prosperidad

La canela es conocida, popularmente, como un ingrediente esencial no solo para la cocina, sino también para el Feng Shui relacionado con atraer dinero. Por eso, llevar un poquito contigo allá a donde vayas puede ser muy efectivo.

Crea tu propio amuleto de canela con una ramita y un hilo rojo. Colócalo en tu cartera o en tu bolso para que la fortuna llegue a ti. Este amuleto combina el poder de la canela con el color rojo y cada vez que lo veas, recuerda cuáles son tus metas financieras y mantén una actitud positiva.

Es así como se dio a conocer cómo realizar el tradicional ritual de la canela del 1 de agosto y qué simboliza está practica relacionada con la abundancia y la energía positiva, de acuerdo al Feng Shui.