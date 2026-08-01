Conoce el ERROR que hace que tu aire acondicionado gaste más luz: así debes configurarlo

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Si has notado que el monto a pagar en tu recibo de luz subió, podría deberse a un error que muchos pasan por desapercibido al usar el aire acondicionado. Conoce cuál es y cómo evitarlo.

El error más caro al usar el aire acondicionado

En época de verano, las personas no dudan en hacer uso del aire acondicionado para mantenerse más frescos y aminorar el impacto del calor; sin embargo, conforme pasan los días y el tiempo de uso, se percatan que la factura de luz incrementó.

De acuerdo a expertos como la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), muchas personas ajustan el termostato a niveles muy bajos buscando enfriar el ambiente de inmediato, sin tomar en cuenta que ese sería un error que tendrá repercusiones en materia económica y que se verá reflejado en su recibo de consumo eléctrico.

Contrario a lo que muchos creen, configurar el aire acondicionado en 18 °C en sus hogares, centros laborales o en cualquier otro establecimiento, no acelera el enfriamiento, ese error solo ocasiona que el compresor funcione durante más tiempo y con mayor esfuerzo, incrementando el uso del servicio eléctrico y reduciendo la vida útil del equipo.

Factores que hacen que gastes más luz

En otras palabras, no solo importa encender el aire acondicionado, sino evitar pedirle al equipo un esfuerzo innecesario. Los especialistas recomiendan mantener la temperatura entre 24 y 26 °C, una franja que ofrece confort térmico. ¿Pero qué pasa si aún sientes calor? Lo mejor es bajar de forma gradual y no llevar el termostato al mínimo de golpe.

La OCU también sugiere mantener la limpieza de los filtros del aire acondicionado, ya que un descuido en esa área puede aumentar el consumo de luz entre un 5% y un 15%.

del aire acondicionado, ya que un descuido en esa área puede aumentar el consumo de luz entre un 5% y un 15%. Mantener las puertas y ventanas cerradas al momento de usar el aire acondicionado.

al momento de usar el aire acondicionado. Revisa la dirección del flujo de aire, ya que también influye en el rendimiento. Se aconseja orientar las aletas hacia arriba para que el aire frío descienda de forma natural.

Configuración ideal para tu aire acondicionado

Finalmente, la OCU destaca que para obtener el mejor rendimiento del aire acondicionado, se aconseja tomar en cuenta lo siguiente:

Ajustar la temperatura entre 24 y 26 °C.

Seleccionar el modo "COOL" o enfriamiento (identificado con el símbolo de un copo de nieve).

Mantener el ventilador en modo "automático", para que el propio equipo regule la velocidad según la temperatura del ambiente.

Utilizar funciones como Turbo o Jet Cool solo durante los primeros 10 a 15 minutos si la habitación está muy caliente.

Así que si buscas que el recibo de luz no aumente, recuerda que uno de los errores al usar el aire acondicionado que consume más energía es colocarlo en 18 °C. Se aconseja mantener la temperatura entre 24 y 26 °C.