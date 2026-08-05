¿Por qué recomiendan poner 4 hojas de laurel debajo de la almohada? Esto se sabe

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

El laurel no solo es un ingrediente usado para las comidas, sino también tiene relevancia para el Feng Shui. Conoce cuáles son los beneficios que ofrece colocar cuatro hojas debajo de la almohada.

¿Por qué colocar hojas de laurel debajo de la almohada?

El Feng Shui es una filosofía tradicional de origen chino que busca la armonía y el equilibrio de la energía vital. Expertos en esa materia, destacan un ritual que en los últimos años se ha popularizado, relacionado con la buena suerte, la prosperidad y el bienestar personal.

No solo la canela es usado para atraer energías positivas, también lo es el laurel. Pues bien, de acuerdo a expertos en esa filosofía china, colocar cuatro hojas de laurel debajo de la almohada antes de dormir tendría propiedades para la salud y la limpieza energética.

Además, se acude al laurel para atraer la abundancia y proteger al hogar de las malas energías y, en algunos casos, se usa para resolver conflictos.

Principales beneficios del uso de laurel

El laurel es una planta aromática ampliamente utilizada en la gastronomía por su característico aroma y sabor. Sin embargo, desde la antigüedad también ha sido protagonista de numerosas tradiciones. En civilizaciones como la griega y la romana, las coronas de laurel simbolizaban el triunfo, la sabiduría y el éxito, por lo que con el paso del tiempo la planta comenzó a asociarse con la protección y la abundancia.

Algunas personas afirman que este ritual también ayuda a recordar los sueños o a encontrar respuestas a problemas personales mediante la reflexión durante el descanso. Además, ofrece estos otros beneficios si se coloca debajo de la almohada:

Su aroma suave puede contribuir a generar un espacio más relajante

Representa una forma de atraer tranquilidad, protección o pensamientos positivos.

Asimismo, si se usa el laurel en infusiones, según el sitio web La cien radios, tendría estos efectos en el cuerpo: alivio de problemas respiratorios, reducir la inflamación, favorece la relajación de músculos y refuerza el sistema inmunitario.

Pasos del ritual con hojas de laurel, según Feng Shui

Para tener resultados favorables y una limpieza energética en el hogar, solo sigue estos pasos:

Deja cuatro hojas de laurel debajo de la almohada en la cama donde duermes. Durante alrededor de cinco minutos, piensa en algo positivo sobre tu vida personal que tanto anhelas mejorar. Repite la acción todas las noches durante un mes.

Así que recuerda que, pese a que no está comprobado científicamente, el Feng Shui atribuye a que colocar cuatro hojas de laurel debajo de la almohada donde duermes ayuda a la protección, limpieza energética y a la prosperidad en tu vida.