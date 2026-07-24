Perú y Venezuela unirán lazos nuevamente: Cancillería anuncia reactivación de relaciones consulares

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú difundió un comunicado oficial en el que confirma la reactivación de las relaciones consulares con Venezuela, como primer paso hacia la normalización plena de los vínculos bilaterales.

La decisión, anunciada el 24 de julio de 2026, marca un giro en la política exterior peruana tras dos años de ruptura diplomática y responde a la necesidad de garantizar servicios básicos a miles de ciudadanos de ambos países.

Proceso será progresivo

El texto oficial precisa que Perú y Venezuela han decidido "iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales". En esta primera etapa, se reactivan las relaciones consulares con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios en favor de los connacionales residentes en ambos países.

La Cancillería, a través de sus redes, subrayó que esta voluntad de cooperación se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a ambas naciones desde sus orígenes como repúblicas. El comunicado enfatiza que el objetivo es trabajar de manera conjunta por el desarrollo y bienestar de los pueblos y de la región.

📄 Reactivación de relaciones consulares entre Perú y Venezuela.



👉https://t.co/QTZhmpO8Vf pic.twitter.com/u71NjtTKtO — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 24, 2026

Tras 2 años de vínculos rotos

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela se encontraban rotas desde julio de 2024, cuando el gobierno peruano desconoció los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro y reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo.

En respuesta, Caracas cerró sus consulados en Lima y se produjo una suspensión total de vínculos. Esta situación afectó directamente a más de 1,6 millones de venezolanos residentes en Perú, quienes quedaron sin acceso a trámites consulares como renovación de pasaportes, asistencia legal o documentación básica. También impactó a peruanos en Venezuela, que perdieron canales de atención oficial.

Gobierno peruano no reconoció las elecciones que daban como ganador a Nicolás Maduro.

La reapertura de relaciones consulares permitirá restablecer servicios de documentación y asistencia legal para venezolanos en Perú, además de garantizar protección consular a peruanos residentes en Venezuela.

Asimismo, se sientan las bases para una futura normalización diplomática completa, que incluiría la reapertura de embajadas. El anuncio llega en vísperas de la transmisión de mando en Perú, con la presidenta electa Keiko Fujimori próxima a asumir el 28 de julio. En Venezuela, tras la salida de Maduro en 2025, la administración de Delcy Rodríguez ha buscado recomponer vínculos internacionales, lo que facilitó el acercamiento.

Aunque aún falta definir una plena normalización diplomática, el gesto marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambos países, sustentada en la necesidad de proteger a sus ciudadanos y en la voluntad de recomponer la integración regional.