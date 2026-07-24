SAMU refuerza capacidad de respuesta a emergencias médicas durante eventos por Fiestas Patrias

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el propósito de garantizar una respuesta rápida y oportuna ante cualquier urgencia o emergencia médica durante las celebraciones por el 205° Aniversario de la Independencia del Perú, el SAMU pondrá en marcha un plan especial de cobertura operativa entre el 27 y el 29 de julio, con motivo de Fiestas Patrias.

Minsa refuerza su sistema de respuesta a emergencias

Dicho operativo contempla el despliegue estratégico de ambulancias, equipos de respuesta prehospitalaria y personal especializado en distintos puntos de Lima Metropolitana, con el fin de brindar atención inmediata durante eventos de gran concurrencia como los que están programados para los siguientes días.

Como parte de este plan de seguridad sanitaria, el SAMU instalará unidades asistenciales en lugares estratégicos donde se desarrollarán las ceremonias oficiales, las cuales reunirán a miles de ciudadanos, autoridades nacionales e invitados internacionales.

Ministerio de Salud refuerza capacidad de respuesta a emergencias médicas durante eventos por 205 Aniversario de la Independencia del Perú.



A través del SAMU, el sector implementó un plan especial de cobertura para fortalecer la atención prehospitalaria durante las actividades... pic.twitter.com/gSKdU0zuqn — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 22, 2026

Trabajo conjunto para ejecutar acciones en favor de la población

Además, los equipos permanecerán en permanente coordinación con la Central de Regulación de Urgencias y Emergencias (CRUE), mediante la línea gratuita 106, desde donde médicos reguladores supervisarán los reportes de emergencias y coordinarán el despacho inmediato de ambulancias cuando sea necesario.

Cronograma para los días de celebración

El cronograma del operativo comenzará el lunes 27 de julio con la ubicación de una ambulancia tipo II en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para el martes 28 de julio, día central de las celebraciones, el Minsa desplegará cuatro ambulancias para cubrir las actividades oficiales: dos estarán ubicadas en el Congreso de la República, una en la Basílica Catedral de Lima y otra en el Palacio de Torre Tagle. Asimismo, personal especializado permanecerá atento para intervenir ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante las ceremonias.

Finalmente, el miércoles 29 de julio, durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, el SAMU reforzará su presencia con vehículos asistenciales y cinco equipos prehospitalarios distribuidos a lo largo del recorrido del desfile, con el objetivo de asegurar atención médica inmediata.

"Durante las Fiestas Patrias reforzaremos nuestra capacidad operativa para brindar una respuesta oportuna ante las emergencias. Nuestro personal, las ambulancias y la Central 106 permanecerán articulados durante las actividades oficiales y los eventos de mayor concentración de personas. Asimismo, exhortamos a la ciudadanía a utilizar responsablemente la línea 106, permitiendo priorizar la atención de quienes realmente enfrentan una urgencia o emergencia médica", señaló.

Con este despliegue, el Minsa reafirma su compromiso de garantizar la seguridad sanitaria durante las actividades por Fiestas Patrias, fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta inmediata para salvaguardar la vida e integridad de autoridades, ciudadanos y visitantes que participarán en los actos oficiales.