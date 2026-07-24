Absalón Vásquez protagonizó aparatosa caída minutos antes de asumir como senador

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Absalón Vásquez Villanueva protagonizó un inesperado incidente este viernes, minutos antes de prestar juramento como senador para el periodo legislativo 2026-2031. El hecho ocurrió durante la ceremonia de instalación del nuevo Congreso bicameral.

El exministro de Agricultura sufrió una fuerte caída cuando se dirigía al estrado para cumplir con el acto protocolar. El momento generó sorpresa entre los asistentes al evento.

Momento de la caída

Cuando proceden a llamar al estrado al representante de Renovación Popular para brindar la garantía de su palabra, resbaló con una de las gradas, perdió el equilibrio y cayó directo al piso. Para su fortuna, pudo reaccionar y sostenerse con las manos

Al instante, varios asistentes que borderon el escenario, se acercaron para ayudarlo y verificar que no haya sido nada grave. Pero se levantó por cuenta propia y retomó el paso hasta el podio.

El guiño a Fujimori

Tras recuperarse del incidente y ubicarse nuevamente en el estrado para recibir la orden de juramentación, el político vinculado al fujimorismo no dudó en recordar al expresidente Alberto Fujimori durante su proclamación.

"Por dios, por la Patria, por mi familia, por la memoria de mis señores padres, y por la memoria del mejor presidente de la historia del Peru, Alberto Fujimori", sí juro", sentenció.

El hecho ocurrió durante una de las primeras jornadas oficiales del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031, etapa en la que los nuevos parlamentarios realizaron su juramentación para asumir sus cargos.

Absalón Vásquez posee una extensa carrera dentro de la política peruana. Fue ministro de Agricultura durante el régimen de Alberto Fujimori entre 1992 y 1996, y posteriormente ocupó una curul en el Congreso entre 2000 y 2001 como integrante de la alianza fujimorista Perú 2000.

Asumió el cargo tras renuncia de López Aliaga

La llegada de Absalón Vásquez al Senado se concretó después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara la credencial entregada a Rafael López Aliaga para ocipar dicho cargo durante el periodo legislativo 2026-2031.

La medida fue establecida a través de la Resolución N° 1757-2026-JNE, tras la evaluación del organismo electoral sobre la decisión comunicada por el exalcalde, quien informó de manera oficial que no asumiría ni prestaría juramento como integrante de la nueva cámara legislativa.

Absalón Vásquez recibió credencial como senador en lugar de Rafael López Aliaga

Absalón Vásquez fue protagonista de una insólito accidente este viernes, instantes antes de prestar juramento como nuevo senador para el periodo legislativo 2026-2031. El político estaba dirigiéndose al estrado y resbaló con una de las gradas, provocando su caída. Y aunque esta no fue de consideración, sus colegas mostraron preocupación. Finalmente pudo prestar su palabra para el cargo y en su discurso conmemoró al expresidente Albertto Fujimori.