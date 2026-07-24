Comas: PNP desarticula a presuntos clonadores de placas que operaban en taller clandestino

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo desarticularon una presunta organización dedicada a la clonación de placas de vehículos de transporte público.

El operativo se realizó en un establecimiento del distrito de Comas, donde se incautó material presuntamente utilizado para adulterar la identificación de diversas unidades.

Operativo fue de forma sorpresiva

Según información de la Policía, la organización fue identificada como 'Los clonadores de la Pascana', cuyos integrantes presuntamente alteraban placas de combis para que estas continuaran circulando al margen de la normativa.

Durante el operativo que fue sorpresiva en un local de la urbanización San Agustín, los agentes descubrieron un presunto centro de operaciones donde se realizaba la duplicación sistemática de placas de rodaje para vehículos de transporte público.

Como parte de las diligencias, los agentes comprobaron que seis vehículos utilizaban la misma placa de rodaje. De acuerdo con las investigaciones, esta modalidad era empleada para que combis informales o con deficiencias mecánicas pudieran superar las revisiones técnicas obligatorias.

En medio de la intervención, una de las propietarias de los vehículos involucrados reconoció su presunta participación en la adulteración de la unidad. Su declaración quedó registrada como parte de las investigaciones que buscan determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

Detenidos con antecedentes

Como resultado de la intervención, la PNP capturó a dos hermanos identificados como miembros principales de esta red ilícita. Henry Baldera León que registra antecedentes policiales por el delito de robo agravado y Miguel Pedro Baldera León cuenta con antecedentes por homicidio culposo.

Los dos intervenidos son investigados por la presunta comisión de delitos contra la fe pública, debido a la supuesta falsificación y uso de placas de rodaje adulteradas, así como por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal.

Como parte del operativo, las autoridades incautaron las placas presuntamente falsificadas y los vehículos encontrados en el inmueble. De acuerdo con las investigaciones, el establecimiento era utilizado como un presunto centro de operaciones para alterar la identificación de las unidades y eludir los controles del registro vehicular nacional.

Con esta intervención, la PNP informó que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de esta presunta organización y esclarecer el alcance de sus actividades en los próximos días.

El taller intervenido en Comas habría sido utilizado por los clonadores de placas como un centro de operaciones para alterar la identificación de vehículos y evadir los controles correspondientes.