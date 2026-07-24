Edificio Giacoletti ya entró a su última etapa de reestructuración: este es su cambio luego de 8 años

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una de las construcciones más simbólicas de la Lima de antaño es el edificio Giacoletti que hace 114 años fue todo un atractivo turístico para los peruanos y extranjeros a causa de su elegante e imponente diseño. Pero un incendio pondría un alto a ese brillo.

En octubre de 2018 ocurrió un incendio de gran magnitud dañó casi la totalidad del inmueble, y durante ocho años la reestructuración está encaminada para que vuelva a abrir sus puertas con una finalidad que atraerá variadas visitas.

Qué ocurrió hace ocho años

El 27 de octubre de 2018, el edificio situado entre el cruce de la avenida Nicolás de Piérola y jirón Quilca, frente a la también histórica Plaza San Martín, que en ese entonces servía como instalaciones de una reconocida franquicia de pollos a la brasa; fue consumido de un incendio en el primer nivel.

Aquella noche, cerca de 30 unidades de bomberos se acercaron al punto para controlar las llamas, pero llegaron a afectar a los pisos superiores donde operaba un hostal.

Incendio en el edificio Giacoletti en octubre del 2018

La reconstrucción del edificio

Desde aquel entonces, la estructura quedó sufrió daños que impidieron su uso, pero en agosto de 2025 iniciaron las obras de restauración, no solamente para recuperar la edificiación, si no también para darle un nuevo valor.

Bajo el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), perteneciente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), es la entidad responsable de la conservación, restauración y administración del Centro Histórico de la capital, iban a otorgarle una función significativa.

Restauración del edificio Giacoletti de la mano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Prolima

El futuro del Giacoletti

Ahora el emblemático recinto será utilizado con fines turísticos, para recibir a peruanos y extranjeros. El proyecto incorporará áreas de orientación para visitantes, atención con guías bilingües, cajeros automáticos, módulos de venta de boletos, lockers y servicios higiénicos.

La propuesta busca que el edificio Giacoletti sea el primer punto de referencia para los turistas que inicien su recorrido por el Centro Histórico de Lima. Además, el último piso albergará un restaurante.

El histórico edificio Giacoletti, uno de los inmuebles más representativos de la Lima antigua, recupera su esplendor tras el incendio de gran magnitud que sufrió en 2018. Luego de ocho años de trabajos de restauración, el emblemático inmueble se prepara para reabrir con un enfoque orientado al turismo.