Se DEFINIÓ el escenario para que Alianza Lima visite a Sport Boys por el Torneo Clausura

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima ya tiene definido el escenario para su próximo enfrentamiento ante Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La Liga 1 confirmó que el duelo entre blanquiazules y rosados se disputará en el Estadio Nacional, dejando atrás las dudas sobre el recinto que albergaría uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El Nacional abre sus puertas

El compromiso está programado para el sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m. en el coloso de José Díaz. De esta manera, Sports Boys ejercerá su localía en un escenario diferente al habitual, pues dejará el estadio Miguel Grau del Callao para recibir a los 'íntimos' en un recinto con mayor aforo y mejores condiciones para albergar a ambas hinchadas

La decisión fue oficializada mediante la programación actualizada del campeonato nacional, con lo que se resolvió una de las principales interrogantes previas al encuentro.

🚨🏟️ 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻: el Sport Boys vs. Alianza Lima del sábado 8 de agosto se jugará en el 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹. #Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/jFr0Nsl8aR — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) July 23, 2026

Aspiraciones de 'íntimos' y 'porteños'

El duelo tendrá un atractivo especial debido a las apiraciones de ambos equipos de cara al Clausura. Alianza Lima buscará mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo y sumar puntos importantes fuera de casa.

Mientras que 'los rosados' intentará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado positivo frente a un rival 'clásico'.

Cómo llegarían a este encuentro

Los dirigidos por Alianza Lima llegarán a este encuentro luego de afrontar sus compromisos ante Sport Huancayo, Comerciantes Unidos y Alianza Atlético en las primeras jornadas del campeonato.

Por su parte, Sport Boys tendrá como rivales previos a Los Chankas, ADT y Atlético Grau antes de medir fuerzas contra los íntimos.

Este duelo también representa una nueva edición de un enfrentamiento con tradición dentro del fútbol peruano. Ambos clubes cuentan con una amplia historia y suelen protagonizar partidos disputados, por lo que el choque en el Estadio Nacional genera expectativa entre sus aficionados.

Sport Boys y Alianza Lima protagonizarán otro clásico duelo entre Lima-Callao por la fecha 4 del Clausura

Sport Boys y Alianza Lima se medirán en el Estadio Nacional por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El coloso fue confirmado por parte de la Liga Profesional de Fútbol en sus redes sociales. Con esto, habrá un escenario dispuesto a recibir a ambas hinchadas en grandes cantidades.