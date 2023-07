Tendencias: ¿Sabes que es la moda 'oversize' y cómo utilizarla? Aquí te lo contamos

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Consejos

La moda va cambiando con el tiempo y las tendencias también. Antes era muy común tener gustos por la ropa ajustada, con diseños y detalles específicos. Actualmente, la comodidad y sencillez ha venido ganando terreno, por lo que se van generando tendencias más flexibles como el 'oversize'. Hoy conoceremos en qué consiste.

¿Cómo se pudo originar la tendencia 'oversize'?

Todo se remonta a los años 80´s, donde se encontraba en auge la música rap y la emulación a look de ropa ancha y sin pretensiones de llamar la atención. Mayormente, era utilizado por varones más que en chicas, pero su estilo particular inspiraría a generaciones futuras 'en concepto' para idear un nuevo círculo de moda.

Prueba de ello, es que al día de hoy, es común ver a modelos lucir ropa ancha en alta costura de grandes marcas.

'Oversize' proviene del inglés que se traduce como "demasiado grande". En otras palabras, esta tendencia se caracteriza porque las prendas de vestir no van ceñidas al cuerpo, gozan de holgura y, en ciertas partes, van más anchas de lo normal (en especial en lado de las mangas). En el caso de los pantalones, estos no se encuentran ceñidos a la cadera o la cintura, caen libremente.

Con estas particularidades, cabe precisar que cuando vayas a una tienda no significa que vayas a adquirir ropa ancha para estar a la moda. Lo más probable es que encuentres indumentaria en tu talla, pero con dichos detalles 'oversize'.

Consejos para su uso

1. Combina lo amplio con lo ajustado

Si bien es cierto, lo oversize' se relaciona con lo ancho, no necesariamente ambas prendas deben ser de la misma condición. Puedes usar un pantalón ancho y un top o polo ajustado para crear un efecto de equilibrio.

También, un buzo de cuello tortuga ceñido al cuerpo con un blazer oversize por encima puede otorgar una apariencia profesional y elegante a la vez.

2. Ingéniate estilos ajustados

Sí has salido de casa con toda la indumentaria en 'oversize', es decir, el polo, la chaqueta y pantalones en esa tendencia, no pierdas la oportunidad de generar armonía por tus propios medios. Si la blusa es ancha, métela dentro del pantalón, y si por otro lado, el último es demasiado ancho que te puede llegar a dar un aspecto desprolijo, no dudes en ajustarlo a tus zapatillas o botas.

3. Emplea accesorios

La moda 'oversize' puede resultar un poco sobrio para el gusto de algunos, si ese es tu caso prueba en usar accesorios que le den ese toque diferente a tu look del día, recuerda que debe guardar sintonía con el estilo que estás portando, en ese momento, puede ser una cadena significativa.

4. Luce capas

Con la tendencia 'oversize' puedes hacer uso de tu creatividad y utilizar diversas prendas una tras otra que te generen look distintos, puedes probar con chaquetas, blazers, chalinas, entre otras. Tú decides que prendas colocar a tu moda de ese momento.

De esta manera, conocemos qué es la tendencia 'oversize' y como utilizarla en nuestro día a día. Anímate a innovar y a crear look distintos para tu día a día.