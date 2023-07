¿Hora de quitar la manicura?: Sigue estos 4 sencillos pasos para decirle adiós a las uñas en gel

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Consejos

Los esmaltes en gel poco a poco han ido acaparando los gustos de las mujeres a la hora de una manicura por su durabilidad y elegancia en las uñas. Es casi irresistible no considerar uno de estos e invertir en un salón de belleza para que las últimas queden perfectas. Sin embargo, sacar el producto no es nada fácil y necesita de un nuevo gasto para retira el color impregnado en las cutículas. Empero, ya no es necesario salir de tu casa para lograrlo, siéntate cómoda en tu sillón y sigue estos 4 sencillos pasos para decirle adiós al desgaste de las uñas en gel.

¿Cómo quitar el esmalte en gel de nuetras uñas?

- Materiales

Acetona

Vaselina o crema hidratante

Algodón

Lima de uñas

Papel aluminio

Empujador de cutículas

Esmalte reparador de uñas o calcio

- Pasos

Lima tus uñas con suavidad: La idea de este primer paso es quitar el brillo y la suavidad a la uña, además de dejarla de manera porosa para que pueda ingresar con mayor facilidad la acetona. No olvides que, antes de echar este líquido sobre la superficie de las uñas limadas, debes de colocar un poco de vaselina en la piel de los alrededores de la estas últimas. Así las protegerás de unas posibles alergias o efectos adversos originados por la acetona. Aplica acetona: Una vez con las áreas listas, vierte un poco de este producto sobre un algodón y colócalo sobre la uña a la que piensas retirarle el esmalte en gel. Seguidamente, envuélvela sobre un papel aluminio, para este último paso, previamente, debiste de haber cortado tiras de este material. Déjalos actuar en promedio de 15 a 30 minutos para que el próximo paso sea mucho más sencillo. Utiliza el empujador de cutículas: Transcurrido el tiempo notarás que el esmalte continúa en las uñas, pero de manera más blanda. Para ello, debes usar esta herramienta o palito de naranjo para empujar los restos de esmalte. Hidrata tus uñas y usa un esmalte reparador de uñas o calcio: Una vez terminado el proceso, tus uñas quedarán lo más débil y sensibles posibles, por eso es recomendable que laves bien tus manos con agua y jabón y utilizar algún aceite hidratante como: almendras, coco u otro bálsamo. Agregado a ello, puedes emplear un esmalte de calcio y vitaminas.

De esta manera, ya no tendrás que salir de casa e invertir para quitar el esmalte en gel de tus uñas. Tú misma puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar en 4 sencillos pasos y con productos a tu alcance.