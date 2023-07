¿Peinado diferente todos los días?: Sepa de 6 accesorios para el cabello que te harán lucir un look maravilloso

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Consejos

Salir de casa todos los días con un look diferente a veces puede ser todo un reto. Pero no hay por qué preocuparse, los accesorios le pueden dar un toque diferente a tu cabello cada mañana. Sepa de 6 de estos para que tengas una jornada maravillosa.

1. Peinetas

Las peinetas son accesorios fijadores de los mechones del cabello y son ideales para darle un protagonismo especial a una mañana de invierno. Lo puedes utilizar como complementario a una trenza de uno de los lados, en el otro, colocas la peineta del color de tu preferencia y estás lista para salir de casa sin mucho trajín de por medio.

2. Perlas

Estos diminutos objetos logran darle la elegancia respectiva al look que desees mostrar. Tú decides la cantidad adecuada, repártelas en tu cabello suelto y bien cepillado. No hay necesidad que uses ropa formal, puedes combinarlo con cualquier tipo de look. Siéntete lo más libre posible de jugar como quieras.

3. Ganchitos

Los clásicos ganchitos te pueden salvar de un inicio de día apresurado. Estás contra el reloj y quieres salir de diferente manera al día anterior, estas son las más recomendables. Ten en tu armario o cómoda muchos ejemplares de estos, te salvarán de cualquier contratiempo.

4. Bandas

¿Eres amante del gimnasio o del tenis? Puedes utilizar este tipo de bandas en tu vida cotidiana también. Solo tienes que escoger el color que más te guste y vaya con el look casual que quieres mostrar en tu día. Porta lo deportivo de la manera más cómoda y radiante en tu jornada.

5. Diademas

El look de la realeza real lo puedes llevar a donde quieras. Y lo mejor de todo que no te demandará de mucho tiempo para conseguir ese toque especial en tu cabello. Este lo puedes usar con indumentaria de todo tipo desde lo más casual hasta lo más sofisticado, anímate a probar en todas los escenarios y, sobre todo, procura tener varios de estos ejemplares en tu armario.

6. Ligas

Los clásicos carmines también te ayudarán a crear distintos peinados para tu día a día. Su versatilidad te permite crear una cola de caballo, media cola, moños, entre otros. Tú decides el look que desees mostrar.

De esta manera, conocimos 6 accesorios para el cabello que no deben faltar en tu neceser para tener un look diferente cada mañana. Empieza el día con actitud, que el resto es historia.