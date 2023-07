¡Blazers para todo lugar!: Conoce diferentes maneras de combinar uno y salir a donde quieras

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Consejos

Los blazers son de esas prendas infaltables en el clóset de una mujer. La versatilidad y colores que presentan te pueden brindar la seguridad que necesitas para cada ocasión que se te presente, en diversas estaciones del año y con el outfit que más prefieras. Hoy conoceremos diferentes maneras de combinar uno.

1. Diversos tipos de estampados

Rayas: Es el ideal para llevarlos con tops y, más aún, si son negros . Combinarlo con un blazer de rayas blancas y negras ofrece un toque de frescura y elegancia a la vez, el cual no debes desaprovechar si es que vas a asistir a un cocktail o una tarde de chicas. No olvides combinarlo con tacones, tendrás un look especial.

Es el ideal para llevarlos con y, más aún, si son . Combinarlo con un blazer de rayas blancas y negras ofrece un toque de frescura y elegancia a la vez, el cual no debes desaprovechar si es que vas a asistir a un cocktail o una tarde de chicas. No olvides combinarlo con tacones, tendrás un look especial. Cebra: Si bien es cierto lo más recurrente es imaginar, por asociación, al blanco y negro como colores cebra; sin embargo, actualmente las tonalidades pueden variar mucho. Los beiges con estilo cebra son los indicados para los que quieren vestir elegante, pero sin llamar mucho la atención.

Si bien es cierto lo más recurrente es imaginar, por asociación, al blanco y negro como colores cebra; sin embargo, actualmente las tonalidades pueden variar mucho. Los son los indicados para los que quieren vestir elegante, pero sin llamar mucho la atención. Escocés: Este estampado normalmente es hallado en blanco y negro y es el ideal si es que quieres combinar con blusas de colores cálidos, les da un realce elegante y particular.

2. Diseños fuera de lo común

Oversize: Más que una moda es una nueva forma de integración y tolerancia en la sociedad. Esta perspectiva ha ido ganando terreno en el estilo de los blazers. No le tengas miedo a utilizar una talla XXL en tonos fríos y con jerseys azules u otros tonos resaltantes, les dará un toque único y particular.

Más que una moda es una nueva forma de en la sociedad. Esta perspectiva ha ido ganando terreno en el estilo de los blazers. No le tengas miedo a utilizar una talla XXL en tonos fríos y con jerseys azules u otros tonos resaltantes, les dará un toque único y particular. Con botones y hombreras: Si bien es cierto, este diseño es más ochentero, la moda es cíclica se renueva o reinventa. Si eres de quien le gusta imponer su estilo frente a los demás, puedes utilizar este tipo para tus salidas, inspira elegancia y feminidad. Úsalas con jeans y logra un look casual en todo lugar.

Si bien es cierto, este diseño es más ochentero, se renueva o reinventa. Si eres de quien le gusta imponer su estilo frente a los demás, puedes utilizar este tipo para tus salidas, inspira elegancia y feminidad. Úsalas con jeans y logra un look casual en todo lugar. Kimono: Este estilo mayormente es relacionado a las geishas, pero en la moda urbana la puedes combinar con faldas, leggins o bikers.

3. Con minifalda

Durante el verano, las minifaldas, faldashorts o shorts de mezclillas son las preferidas por las féminas. Un blazer no está demás en la construcción de tu look en los días de sol. El color blanco puede ser tu mejor aliado si es que lo llevas como blusa o polo. Los tacones también son imprescindibles si es que quieres darle un toque elegante a tu look.

4. Vestidos

Los vestidos no se escapan a la moda del uso de blazers. Una forma en que puedes usar a estos últimos es en tonalidad azul vaquero si es que lo utilizarás con un traje blanco.

5. Enterizos

Los enterizos aportan un toque casual y elegante a la vez a cualquier outfit que uses, y el blazer hace que lo resaltes aún más. No dudes en arriesgar en colores. Combínalos como más quieras.

De esta manera, conocemos diversas formas para combinar blazers e ir a los eventos que más quieras. Pon en práctica tu ingenio y creatividad te sorprenderás con los resultados.