Menor de 12 años hirió en el rostro a anciana por resistirse a robo en Independencia

Una anciana que solo buscaba descansar tranquilamente en un parque en el distrito de Independencia vivió un momento aterrador por resistirse a un robo. A pesar de haberle rogado con lágrimas al adolescente que no le hiciera daño, él reaccionó de forma violenta y le causó una profunda herida en el rostro.

Juana Romero, una mujer de avanzada edad, se encontraba sentada tranquilamente en un parque ubicado en plena urbanización Naranjal, distrito de Independencia, cuando un adolescente extranjero apareció de forma repentina para asaltarla. Al negarse, el menor la atacó con un cuchillo, hiriéndola en el pómulo izquierdo, según relataron los testigos del hecho.

"Yo no tengo plata, le dije. Le he suplicado que no me toque, llorando le he explicado y me cortó la cara de cólera. No me toque, yo soy una anciana, le dije a ese venezolano, es un extranjero. Le dije: por favor, no me haga daño, soy una viejita", narró la víctima visiblemente afectada.