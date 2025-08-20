'El Monstruo': Criminales amenazan con secuestrar a madre de Erick Moreno Hernández

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El propietario del inmueble que sufrió un atentado con explosivo, donde la madre de 'El Monstruo' cumple arresto domiciliario, en Carabayllo, reveló ser víctima de amenazas, en las que le exigen retirar a la mujer o, de lo contrario, sufrirá represalias.

Amenazas a propietario

Según informó Manuel Rosas para Exitosa Perú, leyó el mensaje que le llegó al dueño de la vivienda que actualmente es habitada por Martina Hernández, progenitora de Martín Hernández, alias 'El Monstruo', donde le exigían que "por su bien, la saque inmediatamente" del predio.

"Todo lo que tenga que ver con 'El Monstruo' te va poner en muchos problemas. Por tu bien, sácala a su mamá, sino iremos por ti. Dile a los policías que es por lo de su mamá, porque tu le habías alquilado para que cumpla su arresto", expresó la comunicación firmada por un delincuente.

Planean secuestrar a madre de 'El Monstruo'

Por su parte, el fiscal adjunto Leonardo Guffanti Parra, integrante del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, en una audiencia judicial reveló que hay un plan para secuestrar a Hernández.

El informe policial brindado por Guffanti expresó que, además de los mensajes extorsivos, los delincuentes, quienes se adjudicaron la detonación de un explosivo en la vivienda donde la madre de 'El Monstruo' está cumpliendo arresto domiciliario, estarían tramando secuestrar a la mujer.

Por este motivo, el persecutor del crimen solicitó a las autoridades correspondientes se autorice el traslado de la fémina a otro domicilio, a fin de salvaguardar su integridad y se cumpla con el debido proceso, sin obstaculizaciones de por medio.

Inician investigaciones

Ante la amenaza de rapto, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través del general Marco Romero, comunicó que se están impulsando las pericias del caso, para poder identificar el número de teléfono desde donde se enviaron los mensajes extorsivos, para proceder con el arresto correspondiente.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que, sin perjudicar los aspectos procesales, lo que prima para ellos es la protección de la vida de los imputados. Durante el desarrollo de la audiencia, el abogado de Martina Hernández se mostró de acuerdo en que es necesario cambiar el lugar donde su defendida habita, para evitar atentados futuros.

De esta manera, se conoció que el dueño del inmueble donde Martina Hernández, madre de 'El Monstruo', cumple arresto domiciliario, está siendo amenazado para que desaloje a la mujer. Del mismo modo, planean secuestrar a la fémina.