Gremio de mototaxistas se suma al paro convocado para este 21 de agosto: "No lo hacemos por una agenda oculta"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Federación Nacional de Mototaxistas del Perú informó que se unirá al paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao ante la ola de delincuencia y criminalidad en el país. Además, el gremio rechazó que la movilización tenga tintes políticos y aseguró que lo hacen en defensa de la vida.

Rechazan ser parte de una "agenda oculta"

A través de un comunicado, el gremio de mototaxistas no dudó en expresar su punto de vista respecto a la paralización de labores por parte de transportistas que, exigieron durante meses una solución por parte del Estado peruano ante la inseguridad ciudadana.

"La Federación Nacional de Mototaxistas del Perú (FENAMOP) se une al paro de transporte urbano en Lima, unido por el dolor y la indignación, se suma a la paralización programada para este 21 de agosto. No lo hacemos por una agenda oculta, ni por el cálculo político electoral de quienes buscan capitalizar el descontento popular", se lee en su notificación emitida este miércoles 20 de agosto.

De tal modo, manifestaron su indignación y confirmaron que también participarán de dicha paralización. Al respecto, aseguraron que su decisión no es parte de un cálculo político electoral, sino que cumplen esta medida simplemente por una razón, "la más urgente y valiosa de todas": "El derecho a la vida".

En tal sentido, el gremio de mototaxistas resaltó que existe una creciente ola de violencia, extorsión y sicariato por parte de bandas criminales que, día a día, les piden cupos y hasta los asesinan como "advertencia"; sobre ello, indican que no pueden permanecer indiferentes a la situación que atraviesa toda la ciudadanía.

Piden alianza entre PNP y FF. AA.

Según detallan, el paro convocado para este jueves 21 de agosto, resulta ser una expresión legítima de la desesperación por parte de transportistas y población en general, debido a la "inacción" del Estado, a quienes en reiteradas ocasiones se les ha exigido medidas drásticas para combatir con la delincuencia y criminalidad. "Exigimos respuestas contundentes e inmediatas. No más mesas de diálogo estériles, no más promesas vacías", añadieron.

Cabe mencionar que, entre sus pedidos se encuentra el realizar una alianza estratégica entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para que ejecuten el uso de toda su capacidad de inteligencia para desarticular bandas criminales.

De esta manera, la Federación Nacional de Mototaxistas informó que se une al paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao.