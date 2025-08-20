Sismo de magnitud 5.3 remece Loreto: Fuerte temblor fue registrado hoy, miércoles 20 de agosto

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que sacudió Loreto. Por tal motivo, en la siguiente nota de Exitosa, te brindamos más información sobre este movimiento telúrico sentido hoy, miércoles 20 de agosto.

Fuerte temblor sacudió Loreto hoy

En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 5.3 ocurrió al promediar las 10:06 a.m. de este miércoles. El temblor se registró exactamente a 103 kilómetros al sur de Pastaza, provincia Datem del Marañón, en el departamento de Loreto.

Este movimiento telúrico nos recuerda que debemos estar alertas y preparados al saber que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0551

Fecha y Hora Local: 20/08/2025 10:06:59

Magnitud: 5.3

Profundidad: 103km

Latitud: -3.82

Longitud: -76.53

Intensidad: III Pastaza

Referencia: 103 km al S de Pastaza, Datem del Marañón - Loreto — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 20, 2025

El reporte del IGP precisa que este temblor sentido hoy en Perú tuvo una profundidad de 103 kilómetros y una intensidad nivel III en Pastaza. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en Continente, con una latitud de -3.82 y longitud -76.53.

Esta entidad también pide a la ciudadanía, a través de sus redes sociales, mantener la calma en todo momento ante un sismo de tal magnitud. Hasta el momento no se han reportado daños por el movimiento telúrico sentido en la región amazónica del país.

Reporte del COEN-INDECI sobre el temblor sentido hoy en Loreto.

¿Cómo actuar ante un sismo?

En caso de un temblor, es importante actuar rápidamente y de manera calmada para protegerte. A continuación, sigue estas recomendaciones:

Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.

para protegerte. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo. Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106. Ten cuidado con las posibles réplicas.

Además, se recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencias, la cual debe incluir productos de primera necesidad como: Alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas y curitas, toallas y frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas. En caso tengas un bebé o adulto mayor, madre gestante: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro.

De esta manera, el Centro Sismológico Nacional del IGP informó que el sismo sentido en la mañana de este miércoles, 20 de agosto, tuvo lugar en el departamento de Loreto con una magnitud de 5.3.