Dictan prisión preventiva contra ciudadano extranjero que habría asesinado a efectivo PNP en Los Olivos

A casi una semana de que el suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñan, de 27 años, perdiera la vida durante un enfrentamiento con delincuentes en Los Olivos, su familia logra ver una esperanza de justicia luego de que dicten prisión preventiva contra uno de los presuntos asesinos del agente.

Extranjero acusado de matar a policía va a prisión

La Fiscalía de Los Olivos informó que se dictaron 18 meses de prisión preventiva contra Jesús Chachamire, investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado, por tentativa de homicidio en agravio de otros dos efectivos policiales, y por extorsión.

El último martes 19 de agosto se llevó a cabo la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el encargado de sustentar la solicitud fue el fiscal provincial Carlos Eduardo Meza Trujillo, quien acreditó que se cumplen con los presupuestos para dictar la medida coercitiva.

La decisión y la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público se sustenta en las actas de intervención policial, en el que personal de la PNP advirtió el desplazamiento de sujetos sospechoso a bordo de una motocicleta a la altura de la avenida Naranjal. En el documento se señala que los hombres compartían las características de personas vinculadas a actos de extorsión, por lo que se ordenó su detención.

Sin embargo, al no detenerse se inició una persecución, es en medio de esta que el suboficial Juan Díaz se une prestando apoyo, pero recibió disparos de bala. El efectivo fue trasladado de emergencia al Hospital Municipal de Los Olivos, donde falleció. No obstante, agentes lograron detener a Jesús Chachamire cuando intentaba escapar a pie.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Los Olivos logró 18 meses de prisión preventiva para Jesús Chanchamire (27), investigado por el delito de homicidio calificado en agravio del suboficial de la @PoliciaPeru Juan Díaz, por tentativa de homicidio en agravio de otros dos policías, y por el... pic.twitter.com/vAzYHklC9E — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 19, 2025

Sospechoso cuenta con antecedentes

La Policía Nacional detalló que Chachamire fue detenido en agosto del 2024 en posesión de armas de fuego y drogas y con evidencias que lo relacionaban a actividades ilícitas como extorsión y explotación sexual. Sin embargo, el 16 de agosto del 2024 fue liberado por contar con arraigo domiciliario tras 14 días detenido.

Durante las investigaciones de aquel entonces, se encontró al detenido con armas, drogas, mensajes y llamadas que evidenciaban su participación en el cobro de cupos a trabajadoras sexuales, así como una implicancia en actividades extorsivas. Para la PNP, el que liberarán al ciudadano venezolano generó que siguiera vinculado a actividades ilícitas.

Es de esta manera que, se dictaron 18 meses de prisión preventiva contra el ciudadano extranjero acusado de asesinar a un policía en Los Olivos.