Sigrid Bazán se convierte en madre y comparte tiernas fotos de su primera hija: "La alegría es desbordante"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La felicidad tiene un nuevo nombre para Sigrid Bazán. La conocida periodista y congresista ha conmovido a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primera hija, fruto del amor con su pareja, el empresario Fabrizio Iparraguirre. A través de sus redes sociales, compartió una serie de tiernas fotos que rápidamente se viralizaron.

Sigrid Bazán se convierte en madre

Este lunes 19 de agosto, Sigrid Bazán sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de su primera hija. La congresista, que contrajo matrimonio con Fabrizio Iparraguirre en mayo de 2024, decidió abrir su corazón en redes sociales y mostrar los primeros instantes junto a su bebé.

En su publicación, la licenciada en Ciencia Política destacó cómo esta nueva etapa le llena de amor, gratitud y esperanza. "La llegada de nuestra pequeñita nos llena el corazón con amor, gratitud y esperanza", expresó.

Asimismo, Bazán agregó: "La alegría es desbordante y abre el desafío permanente de acompañarte y ser mejor cada día para ti, hijita querida", palabras que conmovieron a miles de seguidores.

El anuncio no solo emocionó a sus fans, sino que también generó un aluvión de comentarios de felicitación y buenos deseos. Los seguidores expresaron su cariño y admiración por la feliz noticia, destacando la emoción que transmite Sigrid Bazán en cada palabra de su publicación.

Muchos resaltaron la ternura de las imágenes compartidas, donde se puede ver la diminuta mano de la pequeña y a su esposo sosteniéndola con cuidado, mientras muestra la portada de un cuento infantil. Sigrid Bazán se aseguró de proteger la privacidad de su hija, sin revelar su rostro.

¿Quién es el esposo de Sigrid Bazán?

El esposo de Sigrid Bazán, Fabrizio Iparraguirre, ha estado presente en cada momento de esta etapa, mostrando su lado más tierno como padre primerizo. Con una sólida trayectoria en el ámbito empresarial, ha trabajado en General Motors y Pacífico Seguros, destacando también por su pasión por el deporte y el running.

Fue precisamente en un gimnasio donde conoció a Sigrid Bazán en 2022, comenzando un romance que culminó en una boda íntima en mayo de 2024. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos especiales, y la llegada de su hija representa la consolidación de esta nueva etapa familiar.

La maternidad de Sigrid Bazán marca un nuevo capítulo en su vida. La llegada de su primera hija no solo ha llenado de alegría a la familia, sino que también ha conmovido a sus seguidores, quienes han sido testigos de este momento íntimo y especial a través de las tiernas fotos que la congresista compartió.