Actualidad
¡A abrigarse!

Alerta roja de Senamhi: Se prevé el incremento en la velocidad del viento en 42 provincias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología enciende la alerta roja ante el incremento de la velocidad del viento a extrema intensidad causado por el Anticiclón del Pacífico Sur.

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/08/2025

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) enciende la alerta roja por el incremento de los vientos en la costa, de moderada a extrema intensidad, afectando a 42 provincias. 

¿Qué lugares se verán afectados?

A través del aviso N° 285, Senamhi informó que del viernes 22 al domingo 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad. El cambio generaría el levantamiento de polvo, arenas y la reducción de la visibilidad horizontal. 

Además, se espera nubosidad, llovizna, niebla y neblina en zonas cercanas al litoral, especialmente en la noche, madrugada y en las primeras horas de la mañana en las siguientes zonas: 

  • Áncash: Casma, Huarmey y Santa
  • Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay
  • Callao
  • Ica: Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco. 
  • La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú
  • Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque
  • Lima: Lima, Barranca, Cañete, Huaral y Huaura
  • Moquegua: Mariscal Nieto e Ilo
  • Piura: Piura, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura
  • Tacna: Tacna y Jorge Basadre
  • Tumbes: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla

¿Qué se espera en los días de la alerta?

El viernes 22 de agosto se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 40 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur. 

Para el sábado 23 de agosto se esperan vientos con velocidades cercanas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 46 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur, siendo el día con valores más altos. 

Mientras que, para el 24 de agosto, el último día de esta alerta, se prevén vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 42 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 24 km/h en la costa sur. 

Todas estas condiciones se dan debido al Anticiclón del Pacífico Sur que también ocasionarán un descenso en las temperaturas diurnas. En la capital oscilarán ente los 16°C y 19°C, mientras que de noche estará entre 12°C y 15°C. 

Para regiones como Moquegua y Tacna se esperan temperaturas nocturnas de 12°C a 15°C y máximas de día de 16°C a 19°C.  En Arequipa no se superará los 14°C de noche y de día los 19°C. Por su parte, Ica, experimentará temperaturas desde 9°C hasta 14°C y máximas de 18°C a 24°C. 

Regiones como Áncash, Chiclayo, Piura y Tumbes tendrán temperaturas nocturnas de 13°C y 20°C. En La Libertad se esperan tiempos de 12°C y 16°C, mientras que en el día lo máximo que llegará es a 23°C. Es por ello, que el Senamhi advirtió del incremento de la velocidad del viento encendiendo la alerta roja, pues las condiciones cambiaron de moderadas a extremas. 

