Alerta roja de Senamhi: Se prevé el incremento en la velocidad del viento en 42 provincias

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/08/2025
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) enciende la alerta roja por el incremento de los vientos en la costa, de moderada a extrema intensidad, afectando a 42 provincias.
¿Qué lugares se verán afectados?
A través del aviso N° 285, Senamhi informó que del viernes 22 al domingo 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad. El cambio generaría el levantamiento de polvo, arenas y la reducción de la visibilidad horizontal.
Además, se espera nubosidad, llovizna, niebla y neblina en zonas cercanas al litoral, especialmente en la noche, madrugada y en las primeras horas de la mañana en las siguientes zonas:
- Áncash: Casma, Huarmey y Santa
- Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay
- Callao
- Ica: Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco.
- La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú
- Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque
- Lima: Lima, Barranca, Cañete, Huaral y Huaura
- Moquegua: Mariscal Nieto e Ilo
- Piura: Piura, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura
- Tacna: Tacna y Jorge Basadre
- Tumbes: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla
¿Qué se espera en los días de la alerta?
El viernes 22 de agosto se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 40 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur.
Para el sábado 23 de agosto se esperan vientos con velocidades cercanas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 46 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur, siendo el día con valores más altos.
Mientras que, para el 24 de agosto, el último día de esta alerta, se prevén vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 42 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 24 km/h en la costa sur.
Todas estas condiciones se dan debido al Anticiclón del Pacífico Sur que también ocasionarán un descenso en las temperaturas diurnas. En la capital oscilarán ente los 16°C y 19°C, mientras que de noche estará entre 12°C y 15°C.
Para regiones como Moquegua y Tacna se esperan temperaturas nocturnas de 12°C a 15°C y máximas de día de 16°C a 19°C. En Arequipa no se superará los 14°C de noche y de día los 19°C. Por su parte, Ica, experimentará temperaturas desde 9°C hasta 14°C y máximas de 18°C a 24°C.
Regiones como Áncash, Chiclayo, Piura y Tumbes tendrán temperaturas nocturnas de 13°C y 20°C. En La Libertad se esperan tiempos de 12°C y 16°C, mientras que en el día lo máximo que llegará es a 23°C. Es por ello, que el Senamhi advirtió del incremento de la velocidad del viento encendiendo la alerta roja, pues las condiciones cambiaron de moderadas a extremas.