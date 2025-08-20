Alerta roja de Senamhi: Se prevé el incremento en la velocidad del viento en 42 provincias

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) enciende la alerta roja por el incremento de los vientos en la costa, de moderada a extrema intensidad, afectando a 42 provincias.

¿Qué lugares se verán afectados?

A través del aviso N° 285, Senamhi informó que del viernes 22 al domingo 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad. El cambio generaría el levantamiento de polvo, arenas y la reducción de la visibilidad horizontal.

Además, se espera nubosidad, llovizna, niebla y neblina en zonas cercanas al litoral, especialmente en la noche, madrugada y en las primeras horas de la mañana en las siguientes zonas:

Áncash: Casma, Huarmey y Santa

Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay

Callao

Ica: Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco.

La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú

Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque

Lima: Lima, Barranca, Cañete, Huaral y Huaura

Moquegua: Mariscal Nieto e Ilo

Piura: Piura, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura

Tacna: Tacna y Jorge Basadre

Tumbes: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 22 al 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



📲https://t.co/luMk8Mscdy#PreparadosAnteVientosFuertes Refuerza los techos y las ventanas, informa sobre postes y árboles inclinados a tus autoridades. pic.twitter.com/pCluTzeU7E — Senamhi (@Senamhiperu) August 19, 2025

¿Qué se espera en los días de la alerta?

El viernes 22 de agosto se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 40 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur.

Para el sábado 23 de agosto se esperan vientos con velocidades cercanas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 46 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur, siendo el día con valores más altos.

Mientras que, para el 24 de agosto, el último día de esta alerta, se prevén vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 42 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 24 km/h en la costa sur.

Todas estas condiciones se dan debido al Anticiclón del Pacífico Sur que también ocasionarán un descenso en las temperaturas diurnas. En la capital oscilarán ente los 16°C y 19°C, mientras que de noche estará entre 12°C y 15°C.

#Infórmate #Senamhi #MINAM Anticiclón Pacífico Sur se acerca al continente y favorecerá el incremento de viento en distritos de la costa. Del 22 al 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa. https://t.co/luMk8Mscdy pic.twitter.com/OlwaywYjri — Senamhi (@Senamhiperu) August 20, 2025

Para regiones como Moquegua y Tacna se esperan temperaturas nocturnas de 12°C a 15°C y máximas de día de 16°C a 19°C. En Arequipa no se superará los 14°C de noche y de día los 19°C. Por su parte, Ica, experimentará temperaturas desde 9°C hasta 14°C y máximas de 18°C a 24°C.

Regiones como Áncash, Chiclayo, Piura y Tumbes tendrán temperaturas nocturnas de 13°C y 20°C. En La Libertad se esperan tiempos de 12°C y 16°C, mientras que en el día lo máximo que llegará es a 23°C. Es por ello, que el Senamhi advirtió del incremento de la velocidad del viento encendiendo la alerta roja, pues las condiciones cambiaron de moderadas a extremas.