Corte de agua para el 21 de agosto por más de 10 horas: Conoce AQUÍ los distritos afectados

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre cortes programados del servicio de agua potable en algunos distritos de la capital para este jueves 21 de agosto. A través de un comunicado, la institución reveló el motivo de la interrupción del servicio y cuáles serían los horarios.

Distritos de Lima afectados por el corte de agua

La empresa estatal reveló la lista de distritos de Lima que afrontará la interrupción del servicio de agua potable. Según detalló, la suspensión es necesaria para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema y no afectará a la totalidad de estas jurisdicciones, restringiéndose a zonas específicas y por unas horas.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso y no verse sorprendidos. A continuación se revela qué zonas de la capital sufrirán el corte de agua el 21 de agosto.

Corte de agua en SJL

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliac., Asoc. Cerrito La Libertad, A.H. Virgen de La Merced Ampliac., A.H. 13 de Mayo, A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 55B), AF San Hilarión Sector Keiko Sofía, A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 50), A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 54), A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 59), A.H.San Hilarión Ampliac. (Comité 62), A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 63), A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 52), A.H. San Hilarión Ampliac. P.J. San Hilarión.

A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliac., Asoc. Cerrito La Libertad, A.H. Virgen de La Merced Ampliac., A.H. 13 de Mayo, A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 55B), AF San Hilarión Sector Keiko Sofía, A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 50), A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 54), A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 59), A.H.San Hilarión Ampliac. (Comité 62), A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 63), A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 52), A.H. San Hilarión Ampliac. P.J. San Hilarión. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 405.

Interrupción del servicio en Lurigancho

Áreas afectadas: C.P. Virgen del Carmen 5ta etapa. Cuadrante: C.P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 138.

También se reveló que desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. el corte de agua se daría en C.P. Las Colinas. Cuadrante: C.P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña.

Pachacámac y Miraflores

La empresa estatal también informó que el distrito de Pachacámac también sufriría la suspensión del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en el sector 446: Asoc. C.C.C. Sector 24 de Junio Parcela 115. Cuadrante: Las Casuarinas de Collanac (24 de Junio), Asoc. Los Ficus, por limpieza de reservorio.

Mientras que en Miraflores las zonas afectadas desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. serán las del sector 54 por ejecución de empalme: Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. Pardo, Ca. Isaac Recavarren, Ca. Henry Revett, Malecón José Balta, Malecón Luis Cisneros, Ca. Italia, Av. Jorge Chávez.

Corte de agua en San Martín de Porres

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. 3 de Mayo.

A.H. 3 de Mayo. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 213

De esta manera, Sedapal reveló en sus redes sociales que al menos cinco distritos de la capital se verían afectados por más de 10 horas con el corte de agua programado para este jueves 21 de agosto.