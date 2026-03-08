RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Cultural
¡Éxito total!

Carnaval de Cajamarca 2026: Mincetur informa que festividad generó S/75 millones y recibió más de 79 mil turistas

El Mincetur resaltó el gran éxito del Carnaval de Cajamarca que recibió más de 79 mil turistas nacionales y extranjeros logrando generar un movimiento económico de S/75 millones.

Carnaval de Cajamarca recibió casi 80 mil turistas
Carnaval de Cajamarca recibió casi 80 mil turistas (Mincetur)

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Cultural / Actualizado al 08/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que el Carnaval de Cajamarca fue un gran éxito al atrajo casi 80 mil turistas nacionales y extranjeros logrando generar un gran movimiento económico. 

Gran ingreso económico

El Carnaval de Cajamarca recibió exactamente 79 691 turistas y generó un movimiento económico de S/75,5 millones en servicios vinculados a la actividad turística: Hospedajes, transporte, alimentación, confección de disfraces y artesanías, entre otros.

Mincetur informó que en esta oportunidad se registró la llegada de más de 78 mil turistas nacionales y 1470 extranjeros, quienes gastaron S/72,4 millones y S/3,1 millones. Los resultados confirman el gran potencial que tiene el turismo interno y el aporte que brinda a las regiones. 

Reporte demuestra el éxito

Según el reporte 'Estudio sobre el impacto económico de la festividad del Carnaval de Cajamarca, 2026', alrededor de 116 mil personas, entre residentes y turistas asistieron a las celebraciones. 

El documento informa que el 56,6% de turistas nacionales llega de Lima, el 15,8% de La Libertad, 7,7% de Lambayeque, 3,1% de Arequipa y 2,6% de Áncash. Se destaca además la presencia del 46,2% de turistas europeos, con un 23,1% de alemanes, seguido de los sudamericanos con un 15,4% y un 7,6% de asiáticos. 

Defensor del Pueblo rechaza trabajo y clases virtuales por crisis de combustibles
Lee también

Defensor del Pueblo rechaza trabajo y clases virtuales por crisis de combustibles

Los turistas nacionales registraron un gasto promedio de S/926, mientras que los extranjeros alcanzaron los S/2087, dinero que incluye el alojamiento, alimentación, transporte y compras, entre otros. La permanencia es de cuatro noches promedio en caso de los nacionales y cinco noches para los internacionales. 

El estudio también detalla que el 91,9% de los turistas viajó a Cajamarca motivado por las celebraciones. De esa proporción, un 93,3% asistió como un 'espectador', un 5,6% 'danzante o familiar' y un 0,5% como un 'integrante de una banda y orquesta'. 

Un 60,3% organizó su viaje con un mes o más tiempo de anticipación y el 44,4% realizó una reserva previa de alojamiento, lo que demuestra un flujo turístico planificado. 

Denisse Miralles envía mensaje por el Día Internacional de la Mujer: Esto fue lo que dijo HOY, 8 de marzo
Lee también

Denisse Miralles envía mensaje por el Día Internacional de la Mujer: Esto fue lo que dijo HOY, 8 de marzo

Entre los lugares más visitados se tiene a la Plaza de Armas, el Cerro Santa Apolonia, los Baños del Inca, la Catedral, las Ventanillas de Otuzco y la Granja Porcón.

La organización del viaje fue en su mayoría independiente, el 86,9% planificó su visita por cuenta propia. Un 21% de los encuestados afirmó que viajó solo, mientras que un 28,4% señaló haberlo hecho acompañado de familiares o amigos sin niños y un 20,5% en grupo familiar directo. 

Es por ello que el Mincetur resaltó el éxito del Carnaval de Cajamarca con la recepción de un 79 691 de turistas nacionales e internacionales, que generaron un movimiento económico de S/75,5 millones. 

¡Golpe al bolsillo! Panaderos advierten posible alza del pan por emergencia del gas de Camisea
Lee también

¡Golpe al bolsillo! Panaderos advierten posible alza del pan por emergencia del gas de Camisea

Temas relacionados Carnaval de Cajamarca Mincetur

Siga leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA