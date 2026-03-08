Carnaval de Cajamarca 2026: Mincetur informa que festividad generó S/75 millones y recibió más de 79 mil turistas

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Cultural

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que el Carnaval de Cajamarca fue un gran éxito al atrajo casi 80 mil turistas nacionales y extranjeros logrando generar un gran movimiento económico.

Gran ingreso económico

El Carnaval de Cajamarca recibió exactamente 79 691 turistas y generó un movimiento económico de S/75,5 millones en servicios vinculados a la actividad turística: Hospedajes, transporte, alimentación, confección de disfraces y artesanías, entre otros.

Mincetur informó que en esta oportunidad se registró la llegada de más de 78 mil turistas nacionales y 1470 extranjeros, quienes gastaron S/72,4 millones y S/3,1 millones. Los resultados confirman el gran potencial que tiene el turismo interno y el aporte que brinda a las regiones.

Reporte demuestra el éxito

Según el reporte 'Estudio sobre el impacto económico de la festividad del Carnaval de Cajamarca, 2026', alrededor de 116 mil personas, entre residentes y turistas asistieron a las celebraciones.

El documento informa que el 56,6% de turistas nacionales llega de Lima, el 15,8% de La Libertad, 7,7% de Lambayeque, 3,1% de Arequipa y 2,6% de Áncash. Se destaca además la presencia del 46,2% de turistas europeos, con un 23,1% de alemanes, seguido de los sudamericanos con un 15,4% y un 7,6% de asiáticos.

Los turistas nacionales registraron un gasto promedio de S/926, mientras que los extranjeros alcanzaron los S/2087, dinero que incluye el alojamiento, alimentación, transporte y compras, entre otros. La permanencia es de cuatro noches promedio en caso de los nacionales y cinco noches para los internacionales.

El estudio también detalla que el 91,9% de los turistas viajó a Cajamarca motivado por las celebraciones. De esa proporción, un 93,3% asistió como un 'espectador', un 5,6% 'danzante o familiar' y un 0,5% como un 'integrante de una banda y orquesta'.

Un 60,3% organizó su viaje con un mes o más tiempo de anticipación y el 44,4% realizó una reserva previa de alojamiento, lo que demuestra un flujo turístico planificado.

Entre los lugares más visitados se tiene a la Plaza de Armas, el Cerro Santa Apolonia, los Baños del Inca, la Catedral, las Ventanillas de Otuzco y la Granja Porcón.

La organización del viaje fue en su mayoría independiente, el 86,9% planificó su visita por cuenta propia. Un 21% de los encuestados afirmó que viajó solo, mientras que un 28,4% señaló haberlo hecho acompañado de familiares o amigos sin niños y un 20,5% en grupo familiar directo.

Es por ello que el Mincetur resaltó el éxito del Carnaval de Cajamarca con la recepción de un 79 691 de turistas nacionales e internacionales, que generaron un movimiento económico de S/75,5 millones.