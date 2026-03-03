Lanzan el V Concurso Nacional de Cómic para impulsar la historieta peruana: Conoce las bases aquí

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Cultural

La quinta edición del este concurso es una iniciativa que busca fomentar la creación y difusión de la historieta nacional, este concurso forma parte de las principales actividades del Día del Cómic Festival.

El Día del Cómic Festival es un evento cultural que inició en el 2011 y se realiza en la ciudad de Lima todos años en el mes de mayo con la finalidad de incentivar la lectura entre los jóvenes a través del cómic y de dar a conocer e impulsar la producción artística nacional

El evento se realizará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en la avenida General Felipe Salaverry 1600, en el distrito de Jesús María.

Bases del concurso:

La historieta y/o comic a presentar deberá ser individual o grupal con un máximo de 04 personas, que pueden ser indistintamente: guionista, escritor, dibujante y/o colorista. Los participantes deberán ser mayores de edad para participar.

La historieta a crear deberá ser una obra auto conclusiva, inédita y original (sin mención o dibujo de personajes ya reconocidos o previamente publicados) usándose el estilo de dibujo libre, puede ser estilo comic o el estilo manga y en idioma castellano.

El concurso admite temáticas libres (héroes, ciencia ficción y fantasía, comedia, urbano, aventura, policial, drama, romance, juvenil, etc) ; sin embargo, se debe evitar el gore, violencia explícita, desnudos y un lenguaje procaz.

Los trabajos serán evaluados por un jurado especializado que tomará en cuenta criterios como creatividad, estructura del guion, calidad gráfica y cumplimiento de las bases establecidas.

Los proyectos deberán enviarse de manera virtual al correo oficial del festival hasta el 31 de marzo de 2026. Cada trabajo deberá contar con un mínimo de diez páginas en formato A3 y presentarse en archivos digitales a color.

Resultado y premios:

Se hará una preselección de 5 trabajos finalistas, los cuales serán anunciados a través de las páginas oficiales del evento en Facebook e Instagram. Los ganadores serán anunciados durante la inauguración del Día del Cómic Festival, el jueves 30 de abril de 2026.

Primer Puesto: El ganador se hará acreedor a 3,000 soles (tres mil soles) en efectivo.

Segundo Puesto: Diploma de participación y pack de productos artísticos

Diploma de participación y pack de productos artísticos Tercer Puesto: Diploma de participación

La convocatoria tiene alcance nacional y está dirigida a creadores mayores de edad, quienes podrán postular de manera individual o en equipos de hasta cuatro personas. Las propuestas deberán ser originales, sin incluir personajes ya existentes o previamente publicados.