Apurímac: Osinergmin asegura abastecimiento de combustibles en Abancay tras monitoreo de grifos

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que viene monitoreando y supervisando las medidas adoptadas en el marco de la emergencia por el sistema de transporte de gas natural, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y la seguridad del suministro energético en el país.

La entidad señaló que fiscalizaron grifos en Apurímac y supervisaron 10 establecimientos de combustibles en Abancay y Tamburco, donde verificaron precios, inventarios y el abastecimiento disponible para los próximos días.

"Todos los grifos cuentan con inventarios suficientes (entre 1 y 12 días) y pedidos en camino, por lo que NO se prevén riesgos de desabastecimiento en Abancay", informaron a través de la red social X

Asimismo, precisó que continuará realizando acciones de fiscalización y seguimiento a los actores del mercado energético para asegurar que se cumplan las disposiciones vigentes durante la emergencia.

Estas medidas buscan reducir el impacto de la crisis en los usuarios y garantizar que el sistema energético opere bajo condiciones seguras mientras se restablece completamente el transporte de gas natural en el país.

#GobiernoPresente | 🚨 Fiscalizamos grifos en #Apurímac . Nuestros equipos supervisaron 10 establecimientos de combustibles en #Abancay y #Tamburco, donde verificamos precios, inventarios y el abastecimiento disponible para los próximos días.



📌 Todos los grifos cuentan con... pic.twitter.com/3aLTm9xYOM — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) March 9, 2026

Petroperú informa sobre alta demanda de gasolina premium ante falta de GNV

Mediante un comunicado, la petrolera estatal no solo se refirió a sus acciones en respuesta a la emergencia por la suspensión de transporte de gas, sino al contexto de la guerra en Medio Oriente, que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos.

Ante estos factores determinantes, la empresa señaló que está al tanto del alza de precios e incremento de demanda de combustibles como GLP, gasolinas y diésel, por lo que informó que se generó una "mayor afluencia de cisternas" en sus plantas de venta.

"En ese sentido, Petroperú viene desplegando sus mayores esfuerzos para continuar despachando GLP, gasolinas y diésel a sus clientes desde sus plantas de ventas. A la fecha, las plantas de ventas vienen atendiendo la alta demanda de gasolina premium", aseguró la petrolera.

Asimismo, Petroperú indicó que está garantizando el abastecimiento de diésel a una "generadora eléctrica (reserva fría)", de forma que permita soportar el suministro de combustible "al sistema interconectado del país".

Sociedad Peruana de Hidrocarburos atribuye alza de precios a conflicto en Medio Oriente

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, se pronunció sobre el alza en los precios de los combustibles y aseguró que se da por el conflicto armado que se viene registrando en el Medio Oriente.

Cantuarias consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno compensan el sobrecosto que se registra a partir del desabastecimiento del GNV tras la deflagración del ducto de TGP.