¡Milagro en Playa Los Cangrejos!: Policías reaniman a bañista inconsciente y el dramático rescate queda grabado

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un momento de tensión se vivió en la Playa Los Cangrejos, cuando un bañista fue sacado del mar sin reaccionar y aparentemente inconsciente, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar. El dramático episodio terminó con un final que muchos califican como un verdadero milagro, luego de que agentes de salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograran reanimarlo en la arena.

El hecho quedó registrado en un video difundido por la propia institución policial en redes sociales, donde se observa el momento en que el hombre es trasladado rápidamente hasta la orilla mientras los efectivos inician las maniobras de primeros auxilios.

De acuerdo con la información difundida por la policía, el bañista fue rescatado tras presentar problemas dentro del mar, situación que lo dejó inconsciente al momento de ser sacado del agua. La rápida intervención de los agentes permitió iniciar de inmediato las maniobras para intentar estabilizarlo.

🚨 #Piura | Policías devuelven la vida a bañista inconsciente en playa Los Cangrejos



Gracias a la rápida y valiente intervención de efectivos policiales, un ciudadano identificado con las iniciales H.N.V.N. (40), quien había sido arrastrado mar adentro por una fuerte corriente,... pic.twitter.com/X1icmSJIeh — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 9, 2026

Rescate contrarreloj en la arena

En las imágenes difundidas se aprecia cómo los agentes colocan al hombre sobre la arena y comienzan a realizar maniobras de reanimación para ayudarlo a recuperar la respiración. La escena ocurre mientras otros efectivos y personas alrededor observan con preocupación el estado del bañista.

Los segundos se volvieron clave. Durante varios momentos los policías continuaron con las maniobras hasta que el hombre empezó a reaccionar. El instante en que vuelve a mostrar signos de vida quedó grabado en el video, lo que generó reacciones entre los usuarios que lo vieron en redes sociales.

La propia institución policial compartió el registro acompañado del mensaje: "Nuestros salvavidas actuaron de inmediato para rescatar y reanimar a un bañista inconsciente en Playa Los Cangrejos", destacando la rápida intervención de su personal especializado.

La importancia del escuadrón de salvataje

Cada verano, agentes del escuadrón de salvataje de la Policía realizan vigilancia en diversas playas del país para prevenir tragedias. Su labor incluye rescatar a personas arrastradas por corrientes, atender emergencias dentro del mar y brindar primeros auxilios en la orilla.

Este tipo de intervenciones, como la ocurrida en la Playa Los Cangrejos, muestran la importancia de la presencia de salvavidas en zonas concurridas durante la temporada de playa.

Las autoridades también recuerdan que muchos incidentes en el mar ocurren por no respetar las zonas seguras o ingresar cuando las condiciones del agua no son adecuadas. Por ello, recomiendan a los veraneantes seguir siempre las indicaciones del personal de rescate.

El video del rescate se volvió viral en pocas horas y generó comentarios de reconocimiento hacia los agentes que participaron en la intervención.