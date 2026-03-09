RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crisis del gas

Negocios cierran por falta de gas: restaurantes y pollerías suspenden atención y preocupa a comerciantes

La falta de gas comienza a sentirse en varios puntos de Lima. Diversos negocios de comida han optado por cerrar temporalmente al no contar con GLP para cocinar, situación que ya afecta

Negocios vienen reportando cierres de su negocio ante falta de gas.
Negocios vienen reportando cierres de su negocio ante falta de gas. (Composición Exitosa)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/03/2026

La escasez de gas ya empieza a golpear a pequeños negocios en Lima. En distintos distritos, restaurantes, pollerías y puestos de comida han optado por suspender la atención al público debido a la falta de este combustible, indispensable para preparar alimentos.

El problema se ha vuelto visible en los últimos días. En algunos locales se observan avisos simples pegados en las puertas que anuncian la situación. Uno de esos casos se registró en el centro de la ciudad, donde un negocio colocó un cartel escrito a mano con el mensaje "NO HAY GAS", dejando en claro que no podían seguir trabajando.

Para muchos comerciantes, el gas no es un insumo más. Es la base de toda la operación diaria, ya que se utiliza para cocinas, freidoras y otros equipos de preparación. Sin ese recurso, el funcionamiento del local se vuelve imposible.

Según reportes difundidos por La República, la coyuntura energética viene generando preocupación entre consumidores y negocios, pues cualquier problema en el abastecimiento termina afectando directamente a quienes dependen del combustible para trabajar.

Restaurantes y pollerías entre los más afectados

Los negocios de comida son los primeros en sentir el impacto. En especial pollerías, restaurantes familiares y puestos de comida rápida, donde el consumo de gas es constante durante toda la jornada.

Algunos propietarios han optado por cerrar por algunas horas o incluso todo el día, mientras consiguen nuevos balones de gas. Otros han reducido su menú o aumentado considerablemente el precio para poder continuar atendiendo con lo poco que tienen disponible.

La situación genera pérdidas inmediatas. Un día sin abrir significa menos ventas y alimentos que no se preparan, algo que afecta directamente a pequeños emprendedores que dependen de ingresos diarios.

Además, el cierre temporal también impacta en los clientes. Muchos llegan a sus lugares habituales para comer y encuentran puertas cerradas o avisos improvisados que explican la falta de gas.

Preocupación por el abastecimiento

El temor entre comerciantes es que el problema continúe en los próximos días. Si la distribución de gas se complica, más negocios podrían verse obligados a parar sus actividades, especialmente en sectores donde la comida preparada es la principal fuente de ingresos.

Varios dueños de locales aseguran que la situación demuestra lo vulnerable que puede ser el sector gastronómico frente a problemas en el suministro de combustible. Un retraso en la entrega de balones o un aumento en el precio puede cambiar por completo la jornada de trabajo.

Por ahora, muchos esperan que el abastecimiento se normalice pronto. Mientras tanto, en diferentes calles de la ciudad, los avisos en las puertas se repiten y reflejan una misma realidad: sin gas, los negocios simplemente no pueden abrir.

