Actualidad
Esta tarde

Incendio en Breña: Unidades de bomberos atienden emergencia código 2 en vivienda

Se registra un incendio al interior de un inmueble ubicado en la avenida Tingo María en el distrito de Breña. El Cuerpo General de Bomberos ha movilizado a nueve unidades con el fin de atender la emergencia.

Incendio en Breña código 2 este 9 de marzo
Incendio en Breña código 2 este 9 de marzo (Fotos: CPN Noticias)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/03/2026

Un incendio se registra durante la tarde de este lunes 9 de marzo en una vivienda ubicada en el distrito de Breña. De acuerdo al reporte del COEN se trata de un siniestro de código 2 ocurrido en la avenida Tingo María. Nueve unidades de bomberos se movilizaron hacia la zona con el fin de mitigar el incendio hacia otras viviendas aledañas.

COEN brindó detalles de siniestro

El Centro de Operaciones de Emergencia (COEN) informó que un incendio código 2 se registra en la cuadra siete de la avenida Tingo María en el distrito de Breña. Ante ello, nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBV) acudieron para atender la emergencia y controlar el siniestro.

Con el fin de facilitar la atención de la emergencia, la entidad solicita a los ciudadanos a alejarse de la zona para dejar a los bomberos realizar los trabajos y extinción del incendio.

De acuerdo al reporte del CGBV el siniestro fue reportado alrededor de las 2:18 de la tarde de este lunes en la referida avenida. Se precisa que se da al interior de una vivienda. La emergencia continúa en atención, pero se encuentra en la etapa final de remoción de escombros.

Incendio en Breña moviliza nueve unidades
Incendio en Breña moviliza nueve unidades

De acuerdo al jefe de la Primera Brigada de la Cuarta Comandancia Departamental Lima Centro, Giovanni Jacome, para el medio CPN Noticias, el incendio comprometió un área de 80m2 en donde se almacenaba diversos productos como artefactos, electrodomésticos, entre otros.

SAMU acude hacia la zona

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través del SAMU, indicaron que se movilizaron dos ambulancias para brindar atención a las posibles personas afectadas.

Teléfonos de emergencia 

Ante casos de emergencia en el Peru se puede acudir a los siguientes números para recibir auxilio en diversos casos. Conoce los principales números aquí.

  • Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 014118000opción 6
  • Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
  • Central policial: 105
  • EsSalud a nivel nacional para información sobre coronavirus (COVID-19): 107
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • Defensa Civil: 115
  • Bomberos: 116
  • Cruz Roja: 01 266 0481

Un incendio se registró durante la tarde de este lunes 9 de marzo en el distrito de Breña al interior de un edificio. Nueve unidades de bomberos se movilizaron hacia la zona. Hasta el cierre de la nota, el siniestro estaba en la etapa final de control.

