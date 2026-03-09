Incendio en Breña: Unidades de bomberos atienden emergencia código 2 en vivienda

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio se registra durante la tarde de este lunes 9 de marzo en una vivienda ubicada en el distrito de Breña. De acuerdo al reporte del COEN se trata de un siniestro de código 2 ocurrido en la avenida Tingo María. Nueve unidades de bomberos se movilizaron hacia la zona con el fin de mitigar el incendio hacia otras viviendas aledañas.

COEN brindó detalles de siniestro

El Centro de Operaciones de Emergencia (COEN) informó que un incendio código 2 se registra en la cuadra siete de la avenida Tingo María en el distrito de Breña. Ante ello, nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBV) acudieron para atender la emergencia y controlar el siniestro.

Con el fin de facilitar la atención de la emergencia, la entidad solicita a los ciudadanos a alejarse de la zona para dejar a los bomberos realizar los trabajos y extinción del incendio.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Centro de Operaciones de Emergencia, COEN, informó que un incendio código 2 se registra en la cuadra siete de la avenida Tingo María en Breña. Ante ello, nueve unidades de los Bomberos acudieron para atender la emergencia y controlar el... pic.twitter.com/IPxVI4Tifk — Exitosa Noticias (@exitosape) March 9, 2026

De acuerdo al reporte del CGBV el siniestro fue reportado alrededor de las 2:18 de la tarde de este lunes en la referida avenida. Se precisa que se da al interior de una vivienda. La emergencia continúa en atención, pero se encuentra en la etapa final de remoción de escombros.

Incendio en Breña moviliza nueve unidades

De acuerdo al jefe de la Primera Brigada de la Cuarta Comandancia Departamental Lima Centro, Giovanni Jacome, para el medio CPN Noticias, el incendio comprometió un área de 80m2 en donde se almacenaba diversos productos como artefactos, electrodomésticos, entre otros.

SAMU acude hacia la zona

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través del SAMU, indicaron que se movilizaron dos ambulancias para brindar atención a las posibles personas afectadas.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en el distrito de Breña; el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato dos ambulancias para brindar atención oportuna a posibles afectados.



[Información en desarrollo] pic.twitter.com/H0yoLUY5y8 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 9, 2026

Un incendio se registró durante la tarde de este lunes 9 de marzo en el distrito de Breña al interior de un edificio. Nueve unidades de bomberos se movilizaron hacia la zona. Hasta el cierre de la nota, el siniestro estaba en la etapa final de control.