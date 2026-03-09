EsSalud anuncia próxima llegada de más de 20 000 lapiceros de insulina para los pacientes de diabetes tipo I

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las recientes denuncias de desabastecimiento de insulina para los pacientes con diabetes tipo I, desde el Seguro Social de Salud (EsSalud) informaron hoy, lunes 9 de marzo, que en el transcurso de esta semana llegará un nuevo lote de este medicamento para garantizar la continuidad de los tratamientos de sus asegurados.

La falta de esta vital medicina se evidenció durante la última semana en las regiones de Cusco, Arequipa, Tacna, Huánuco, Loreto, Trujillo y Lima, donde la preocupación de los pacientes y familiares era más que evidente por el riesgo que representa para su salud y calidad de vida.

Más de 20 000 lapiceros de insulina llegarán en los próximos días al Perú

A través de un comunicado, EsSalud confirmó que esta semana ingresará a sus redes asistenciales y prestacionales un lote de 22.433 lapiceros de insulina acción prolongada Degludec, los cuales serán entregados en la Red Prestacional Rebagliati (Lima) y las redes asistenciales de Puno, Cajamarca, Huancavelica, Tarapoto, La Libertad y Cusco.

No obstante, se encuentran a la espera de la llegada de 51 445 unidades de la insulina Isofana Humana (NPH), producto de un contrato suscrito en septiembre de 2024 entre la entidad y la empresa Pharmaris Perú SAC. Sin embargo, su distribución no ha sido efectiva a la fecha porque se encuentra pendiente la obtención del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante Wockhardt, requisito que debe emitir la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).

Frente a esta situación, EsSalud informa que viene coordinando con DIGEMID para priorizar la inspección de la planta fabricante, a fin de permitir la obtención del certificado y concretar el abastecimiento inmediato del medicamento.

Para tener en cuenta:

De manera paralela, tras coordinaciones con DIGEMID, EsSalud reportó que viene realizando gestiones para adquirir insulina Isofana Humana (NPH) en presentaciones alternativas a las utilizadas actualmente por (cartuchos y lapiceros), con el objetivo de cubrir en los próximos días la necesidad inmediata de este medicamento.

Respecto a este medicamento, la institución señaló que en los próximos días procederá a la suscripción de un contrato para la adquisición de 188 678 unidades, con la finalidad de reforzar el abastecimiento de este tipo de insulina.

Asimismo, la institución anunció que está recibiendo 2 000 frascos de insulina NPH en calidad de préstamo por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Ministerio de Salud (Minsa).

Finalmente, desde EsSalud informaron que estas acciones son para garantizar la continuidad de los tratamientos y brindar una atención oportuna, segura y de calidad a sus asegurados.